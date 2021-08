Lamenta Martín Chaparro apatía de la gente en la consulta

El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, lamentó que la sociedad chihuahuenses se haya mostrado apática ante un ejercicio democrático tan importante como o fue esta consulta, asimismo señaló que se hubiera logrado un mejor resultado, si el INE hubiera permitido que la consulta se hiciera el mismo día de las elecciones.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Martín Chaparro, mencionó que hubo una gran desorganización por parte del INE, incluso dijo, en las escuelas donde se iba a votar, no había información y dejaron cerradas las puertas principales, dando acceso por los las puertas traseras, lo que provocó que muchos ciudadanos no pudieran ingresar, calificó ese tipo de acciones como la evidencia que no existía voluntad para hacer las cosas bien.

En este sentido el diputado de Morena, Benjamín Carrera, calificó la consulta como un éxito, pues a pesar de la poca participación, cerca de 7 millones de mexicanos salieron a las urnas a expresar su sentir, ahora la corrupción de los ex presidentes en un tema que se habla en las plazas públicas y no sólo en la academia.

Recordó que en medio de una pandemia y que sin un peso de inversión para la difusión y promoción de la consulta, se obtuvieron casi 7 millones de votos, es decir, poco menos de los 8 millones de votos que el PAN consiguió en el último proceso electoral y en donde invirtieron mil millones de pesos para llamar al voto.