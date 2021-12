Lamenta presidente López Obrador incremento en fertilizantes

En su vista a Chihuahua, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que con la privatización de Fertimex, el país dejó de ser auto suficiente en la producción de fertilizantes, lo que ha afectado a los productores, por lo que se ha establecido un programa de entrega gratuita.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Es lamentable cómo llegamos a no ser autosuficientes en producción de fertilizantes; se olvidan las cosas, qué hicieron los neoliberales, privatizaron Fertimex y ahora tenemos que comprar los fertilizantes a precios elevados, ahora estamos buscando poco a poco ayudar a productores con fertilizante, incluso, gratuitos”, dijo.

El ejecutivo nacional manifestó que uno de los estados en donde se ha llevado la entrega gratuita de fertilizantes es Guerrero; y se ha ampliado a Puebla, Tlaxcala, Morelos. Anunció que próximamente llegará a Chiapas y Oaxaca; y en el norte del país, a los estados de Zacatecas, Durango y Nayarit.

“Vamos poco a poco, porque estamos echando a andar unas plantas, de las que remataron en épocas de Salinas, las volvieron a comprar, porque son muy buenos para el negocio, porque son privatizadores, y cuando les conviene pueden ser estatistas, de acuerdo al ‘biyuyo”, dijo.

Fotos: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Respecto al maíz amarillo, informó que los apoyos al campo continúan los mismos programas, pero aclaró que solo el subsidio tiene que ver con los precios de garantía, en el que se paga a 5 mil 610 pesos la tonelada de maíz, dentro del programa Producción para el Bienestar.

“Y a pequeños productores, ese es el apoyo, antes, habían muchos programas de la Secretaría de Agricultura, pero se quedaban arriba para los grandes productores, no se ayudaba a los pequeños, a los medianos y ya no hay eso, el secretario de agricultura tiene a su cargo este programa que es comprar maíz a precios de garantía, para ayudar a productores pequeños y medianos, lo de la financiera rural, la aseguradora, todo eso, ya no tiene vigencia, porque realmente, no significaba apoyo al campo, ayudaba mucho a la estructuras de intermediación. Nosotros no hemos hecho ningún compromiso en ese sentido, sobre el maíz amarillo. No tenemos ninguna deuda, absolutamente”, declaró, luego de que se la cuestionara por un convenio, que se habría celebrado el pasado mes de marzo.

Destacó que se decidió orientar muy bien el apoyo al campo, que eran muchísimos programas, no se beneficiaba a los campesinos, se beneficiaba a los más grandes, y refirió que lo mismo sucede con el agua.

Mencionó que dentro del programa Producción para el Bienestar que trabaja de manera directa, se entregar al productor, comprando con los precios de garantía, y señaló la tendencia de que si hay precio, el productor busca financiamiento, busca la mecanización de la tierra, el fertilizante, la semilla, si hay precio. Porque ve compensado su esfuerzo.

“Acaba de presentarse una situación de aumento de precios, como en el caso del frijol y mantuvimos el precio de garantía del frijol, claro, no nos vendieron frijol a 14 mil 500 pesos la tonelada, vendieron a 20 mil, pero si no existiera el precio de garantía los intermediarios iban a comprar a 8 0 10 pesos la tonelada”, finalizó.