Lamentable determinación de la SCJN respecto a Reforma Judicial: Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, catalogó como lamentable la determinación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Reforma Judicial, por lo que insistió que los magistrados están violentando la Constitución, la ley de amparo y la ley reglamentaria.

En ese sentido, sentenció que el Poder Judicial sigue determinando invadir al Poder Legislativo, el cual cumplió con todas las normas establecidas en la Constitución, por lo que exigió que respeten la división de poderes.

Al mismo tiempo, señaló que la determinación hecha por la SCJN corresponde a que “quieren conservar privilegios para seguir conservando los milloncitos de pesos que año con año tiene la Corte para no someterse a una nueva Constitución”.

Fue por ello que les recordó que la tarea que tienen como Poder Judicial es cuidar, interpretar y someterse a lo que establece la Carta Magna, por lo que recalcó que lo determinado respecto a esta reforma es que "si la Constitución me gusta, trabajo, y si no me gusta, no trabajo con ella".

En ese sentido, subrayó que quienes están realmente fracturando la división de poderes son los que conforman el Judicial y no el Legislativo como lo han señalado, por lo que llamó a respetar la labor que desempeñan y lo que ya efectuaron semanas atrás previo a la validación de esta reforma.

“Realmente no les importa el Estado de Derecho, lo que cuidan y protegen son su permanencia y sus intereses”, acusó, por lo que dijo que él Poder Judicial está teniendo una actitud inconstitucional que jamás se había visto en el país.

Concluyó refiriendo que eso es una muestra de lo que realmente está pasando en el Poder Judicial, en donde todo queda de manifiesto por los hechos más que por los calificativos que se le imponen.