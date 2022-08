Lamentable que el presidente quiera gobernar a "decretazos": Georgina Bujanda

La diputada presidente del Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, expresó que es lamentable que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretenda gobernar a "decretazos", violando la ley e incumpliendo su palabra faltando al respeto al marco constitucional, esto entorno a la intención de emitir un decreto que subordina a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Yo lo considero a claras luces un fraude a la ley, el presidente sabe que no tiene la mayoría suficiente en el Congreso de la Unión para reformar la Constitución, y en su momento, cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional, se buscó y se dejó claramente que se debería de tratar de una institución civil, con mando civil, con naturaleza civil, entonces esto sería un fraude a la ley”, subrayó.

Lamentó que el jefe del Ejecutivo federal, no le apueste al combate a la delincuencia desde el modelo policial, y aunque es evidente que la estrategia del Gobierno Federal en materia no está funcionando, la militarización del país no es la solución.

Bujanda Ríos calificó como un pésimo mensaje de falta de respeto al marco constitucional, al Estado de Derecho, a las leyes y a la cultura de la legalidad, pues resultaría incongruente esperar que los ciudadanos cumplan con la normativa, si es el propio presidente de la República, quien está violando la Constitución y pretende gobernar a "decretazos".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hace unos años, cuando se aprobó la Guardia Nacional, hubo un fuerte cuestionamiento por parte de su propio partido, de Morena, de la sociedad civil organizada, de la academia, y de todos los sectores, quienes estuvimos ahí, tanto en las audiencias como en diversas formas pronunciándonos por todos los riesgos que implica que no se trate de una corporación de naturaleza civil y al final del día, el presidente busca incumplir su palabra de esta forma”, puntualizó la presidente del Congreso del Estado.