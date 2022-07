Lanzan alerta: la Rickettsia se incrementa en agosto y septiembre

Los casos de rickettsia se incrementaron un 39 por ciento en lo que va del 2022 en comparación al año pasado, los meses de agosto y septiembre son de alta incidencia por lo que exhortan a los ciudadanos a mantener sus patios limpios y revisar de manera continua a las mascotas.

El doctor Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que la rickettsiosis es una enfermedad ocasionada por la picadura de una garrapata infectada; se asocia a malas condiciones de higiene en el hogar y en las mascotas.

Es una patología que tiene vigilancia epidemiológica desde hace algunos años, en este 2022 se han registrado 70 casos de rickettsia y 16 defunciones, siendo Juárez y Chihuahua los municipios de mayor prevalencia.

El especialista mencionó que a lo largo del año se presentan algunos casos, sin embargo los meses de marzo, así como agosto y septiembre la incidencia se incrementa, “En el estudio que llevamos desde hace 10 años se tiene registrado que a partir del mes de agosto se elevan los casos”.

Señaló que ya se dio aviso a las jurisdicciones sanitarias para que los médicos de primer nivel atiendan de manera inmediata a los pacientes en los que sospechen de rickettsia dado que en ocasiones las personas aún llevan anidadas las garrapatas en el cuerpo.

De la misma manera a aquellos pacientes donde los padres de familia refieran que fue mordido por una garrapata a fin de que los médicos busquen de manera intencionada cualquier otro síntoma y brindarles el tratamiento de manera inmediata.

Durante el 2021 se detectaron 86 casos y 30 defunciones, en los últimos 3 años, se han incrementado los casos.

Las garrapatas se pegan a los animales o a las personas cuando pasan por el lugar de infestación, adhiriéndose firmemente a la piel, para trasladarse a zonas más calientes como axilas, cabeza, etc. en donde comienzan a chupar sangre para alimentarse. Este proceso no es doloroso, por lo que la mayoría de los afectados no se percata de que trae una garrapata.

La picadura de una garrapata infectada puede causar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dificultad para respirar, tos, vómito, variación en la temperatura corporal, dolor muscular y erupciones cutáneas, lo que afecta con el tiempo la calidad de vida de las personas.

Ante ello, el especialista recomendó mantener la higiene personal y del hogar, bañarse y revisarse continuamente, barrer y trapear los exteriores e interiores de la casa debido a que los parásitos se anidan en cualquier lugar, principalmente en rincones de ventanas y objetos con orificios, en patios y jardines con maleza.

Las mascotas son mayormente susceptibles de alojar a las garrapatas entre su pelaje, por lo que es primordial la vigilancia, revisión e higiene de forma continua, así como el baño regular, la desparasitación y llevarlas al veterinario por lo menos dos veces al año.