Las aguas negras ya no pueden estar fuera de las plantas tratadoras: Mario Mata

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco dio a conocer que se trabaja en un ambicioso proyecto de tratamiento de todas las aguas residuales con el fin de maximizar el aprovechamiento del líquido.

Mencionó que las aguas negras ya no pueden seguirse utilizando para la agricultura, pues no sólo dañan la tierra al traer contaminantes, sino que evitan que algunos productos agrícolas no cumplan con las normas internacionales para exportación.

Por lo anterior, señaló que las aguas negras ya no pueden estar fuera de los organismos operadores de agua, es decir, que todas las aguas negras lleguen a las plantas tratadoras para ser inyectadas a las líneas moradas.

Con esto se busca que se genere una recuperación responsable del agua y de fertilizante a partir de las aguas residuales.

Mata Carrasco dijo que el proyecto ya inició en la zona de Tabalaopa y se pretende extender hasta el municipio de Aldama, beneficiando a por lo menos mil productores de toda esa zona quienes no sólo tendrán el agua suficiente para sus riegos por goteo con agua tratada, sino que sus productos podrán ser exportados al cumplir con los estándares internacionales.

Reiteró que las aguas negras no sólo las domésticas sino las industriales, traen consigo contaminantes que terminan por afectar la tierra, por lo que es importante que esas aguas no existan fuera de las plantas tratadoras.

“Con esto se dejan de explotar las aguas nacionales para usar el agua más óptima para la agricultura, cuidando la inocuidad de los productos cosechados para satisfacer la norma internacional y la exportación”, subrayó.