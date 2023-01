"Las consultas son derechos no requisitos": Morena tras consulta a pueblos indígenas

Luego de la consulta previa, libre e informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre medidas legislativas 2022, realizada a 236 de las 549 comunidades de pueblos originarios del Registro Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas, la bancada de morena, se pronunció a favor y se congratuló de la misma, destacando que no se debe de temer a este tipo de ejercicios ciudadanos.

Se detalló que fueron 2 mil 600 rancherías o comunidades consultadas, que informó la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, son las de mayor población, por lo que con dicha consulta se declaró cerrada la fase consultiva que contó con el apoyo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la ahora Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Ante ello, el coordinador delos diputados de Morena y secretario de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, aseguró que aunque pareciera muy difícil, generar un ejercicio de esa naturaleza es posible y perfectible, lo que una experiencia de que se puede realizar una consulta de manera más ágil y que funciona.

“Se hizo un gran esfuerzo y se hizo bien, avanzamos muchísimo y vencemos la tentación de algunos a no realizar consultas. Se deben de llevar a cabo estos ejercicios pues no son simples requisitos, son derechos que deban respetarse, yo espero que esta consulta nos genere protocolos y una ley; felicidades a todos los que participaron que no sólo pusieron su tiempo y paciencia si no que arriesgaron su integridad en ello, debido a la situación tan particular de la algunas comunidades serranas” destacó el morenista.

Lo anterior en el marco del cierre de la consulta en pueblos y comunidades indígenas, como parte de la reforma integral a la Constitución del Estado de Chihuahua, por medio de las cuales se informó sobre las modificaciones legislativas y se tomaron propuestas de los habitantes de la zona serrana en la entidad.