Las filiaciones políticas no deben afectar el bien común que es la seguridad: Jáuregui

Luego del nombramiento de Carlos Manuel Salas como Fiscal de la Zona Norte en Chihuahua, el Fiscal General César Jáuregui Moreno, indicó que las filias políticas no deben tomarse en cuenta pues sería algo mezquino el partidizar el tema de la seguridad pública.

Te puede interesar: Tenemos un reto de 50 mil carpetas de investigación: Carlos Manuel Salas

“La política no es mala, la mala es la partidización: se hace lo que se necesita hacer para lograrlo (la seguridad pública) y si hay alguna materia donde no cabe la partidización es la seguridad”, comentó Jáuregui Moreno y agregó que “por eso no nos fijamos en filiaciones políticas, que desde mi punto de vista resultan irrelevantes, lo importante es formar un equipo donde estén las mejores mujeres y hombres para combatir la inseguridad”, comentó.

Indicó que de ahora en adelante, los cambios en la Fiscalía Zona Norte son responsabilidad del nuevo Fiscal Carlos Manuel Salas y dijo que seguramente los dará a conocer pronto: “toda la fiscalía está en reingeniería, habrá academias y convocatorias”, comentó.

Foto: Gobierno del Estado

Chihuahua Nombra FGE a Carlos Manuel Salas como Fiscal de la Zona Norte

Agregó que en el tema de la Fiscalía de la Mujer habrá solución las carencias que tiene actualmente en la Zona Norte y dijo que es una corporación muy importante, pues incluso se ha decomisado mucho armamento por investigaciones que realizan personal de la FEM: “recibí muchas peticiones de grupos organizados de mujeres que han trabajado durante años en Chihuahua y vamos a trabajar para atenderlas”, aseguró.

Lo anterior, durante una rueda de prensa que ofreció con personal de la Fiscalía Norte en Ciudad Juárez, en donde habló de diversos temas e inició asegurando que los custodios de los Ceresos estatales no están renunciando y que se tiene un absoluto control de los Ceresos en el estado.

“Tenemos un diagnóstico puntual sobre dónde se tiene el mayor rezago y es tarea prioritaria del fiscal norte atenderlas: se puede hacer mucho con lo que tenemos, tendremos que optimizar recursos y ser inteligentes para que con recursos limitados podamos trabajar, pues nunca se ha trabajado en ninguna corporación con el presupuesto ideal”, comentó.

Foto: Gobierno del Estado

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Recordó que se han recapturado con o sin vida a 16 reos y 14 siguen evadidos, para lo cual están trabajando en investigación para recapturarlos, aunque omitió dar mayor información para no entorpecer las investigaciones, pero aseguró que se está en alerta para buscar cualquier cuestión que permita disminuir la fortaleza de los grupos delictivos.

“Hemos tenido detenciones y decomisos muy importantes con el apoyo de la SSPE y se está haciendo el trabajo; los reos evadidos y recapturados fueron reinsertados en el Cereso 3 y tenemos absoluto control en el penal, haremos una limpia sobre las irregularidades que hay en los penales”, dijo.

Finalmente, dijo que en el tema de penales hay rezago nacional, no solo es en Chihuahua, y dijo que aunque el penal 3 se encuentra sobresaturado, aun con esas limitaciones se corregirán muchas deficiencias.