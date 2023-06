"Le dieron pena mínima": Impugnará LeBarón sentencia de 12 años contra "El Jano"

El activista Adrián Lebarón, afirmó que apelará la sentencia de 12 años que se impuso a Fidencio Alejandro G.E. alias "El Jano", a quien se comprobó pertenecer a la delincuencia organizada y se relaciona con la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019, donde fueron asesinadas nueve personas.

Lebarón afirmó que impugnará la decisión del juez, pues no permitirá que los criminales sepan lo "barato" que cuesta entrar a grupos criminales y terminar con vidas inocentes.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El activista afirmó que durante casi dos semanas, estuvo participando en un juicio "desgastante, pero que era necesario para el futuro de nuestro país".

Refirió que " al final, el juez Daniel Ramírez Peña, dio una sentencia de 12 años a este criminal, que de seguro pertenece al grupo criminal que participó en una de las peores masacres de los últimos tiempos".

Afirmó que este grupo fue responsable de asesinar a tres mujeres con sus hijos en un camino despoblado, entre las víctimas su hija y nietos.

"Acabaron con la vida de inocentes indefensos, que tenían toda una vida por delante, y juntos estos asesinos, terminaron cientos de años de vida".

El activista señaló que con la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, "cortaron generaciones de buenos hombres y mujeres que tenían toda una vida por delante", y afirmó que "solo por pertenecer a este grupo criminal, le dieron una pena mínima, de 12 años y vamos a impugnar esta decisión".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

LeBarón expresó "no queremos que los criminales sepan que sale muy barato entrar a grupos criminales capaces de asesinar a mujeres y niños, que no importa la salvajada que hagan, el castigo solo será de 12 años".

Añadió que con dicha sentencia, "el juez no quiso reconocer que como víctimas, tenemos derecho no sólo a que nos reparen el daño, sino a que se garantice que no se vuelva a repetir una tragedia como la que ocurrió el 4 de noviembre de 2019".

Dijo, que aunque "falta lo juzguen por los homicidios, tenemos que dejarle claro a los criminales que no les va salir barato intentar robarnos la calma, la vida, la libertad y a nuestras familias".

Puntualizó que también impugnará para que no haya reparación de daño, "porque estos recursos, los estamos dedicando al futuro de los sobrevivientes y también a apoyar a otras víctimas".