Le faltó a Ricardo Tuda capacidad de diálogo: Francisco Salcido

El líder transportista, Francisco Salcido, expresó que la renuncia de Ricardo Tuda Vargas, al frente de la Subsecretaría de Transporte, ha tomado por sorpresa al gremio transportista, sin embargo, señaló que esto abre la oportunidad para que se nombre a un perfil que esté más abierto al diálogo, al trabajo conjunto y no a las amenazas.

“Para nosotros fue sorpresiva la renuncia del subsecretario, no lo esperábamos; la relación con Ricardo Tuda no fue del todo tersa, creo que adoleció de una falta de capacidad de diálogo y de buscar solucionar los problemas, no hacerlos más grandes”, subrayó.

Francisco Salcido, destacó que el problema en el sistema de transporte en el estado de Chihuahua, es un tema muy delicado porque esta es ya la tercera administración que viene arrastrando una situación muy grave.

Lo anterior, debido a que no se ha logrado responder al usuario del transporte, lo que realmente necesita, que es un transporte de calidad, eficiente y digno, por lo que es fundamental que desde ya se comience a trabajar a fondo para poder resolver el problema.

El transportista expresó que posiblemente Ricardo Tuda, entendió su función de una manera incorrecta porque se enfocó en las amenazas, en amagar con la aplicación de multas, de sanciones, de retiros de concesiones, y no aportó lo que los chihuahuenses quieren escuchar verdaderamente, que son opciones para ampliar las rutas, para mejorar el transporte, modernizarse.

“Nosotros (gremio transportista) tampoco vimos mucha capacidad de diálogo por parte de él, y lo digo de una forma muy respetuosa; siempre manifestamos que faltaba el diálogo, nosotros siempre expresamos la necesidad de trabajar de la mano con la gobernadora para sacar adelante el tema del transporte, por eso necesitamos gente en esos puestos, que tengan capacidad de diálogo, capacidad política, que tengan un equipo que les ayude a atender el transporte en sus diferentes modalidades”, enfatizó.

Reconoció que Tuda Vargas contaba con una excesiva carga de trabajo y era evidente que también le faltaba equipo de trabajo.

Agregó que serán respetuosos del nombramiento que en su momento anuncie la gobernadora María Eugenia Campos, pero dijo que espera que sea un perfil que entienda a detalle el tema del transporte, no sólo el público, sino el de carga y las diferentes modalidades que existen.