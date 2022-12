Le niegan atención médica en urgencias a pequeña tras sufrir convulsiones

Zulema Legarda, madre de familia que llevó de urgencias a su niña de ocho años al Hospital Infantil luego de que la niña se golpeara la cabeza, denunció la negativa del servicio de su hija, luego de que sufriera una serie de convulsiones.

La madre de familia indicó que los encargados de emergencias simplemente la ignoraron, y que cuando la doctora salió del consultorio a la sala de espera, le preguntaron el motivo de su visita, para responderle que “no es motivo de venir a Urgencias” sin siquiera tomarle la temperatura a su hija, ni sus signos vitales.

“La doctora no me pasó al consultorio, salió a la sala de espera donde estaba y me dijo que no era motivo de llevarla a urgencias. Le comenté que presentaba convulsiones por un golpe y me dijo que pagara en un hospital para que la revisaran allá”, comentó la madre.

Indicó que el martes por la mañana la niña se encontraba mejor, al menos ya consciente y la volvió a llevar a urgencias, reportó al personal que la atendió en esa ocasión le volvieron a decir que no pasaba nada, y que era mejor que se fueran a su hogar.

No fue hasta que acudió a otro centro médico donde, aun cuando no contaba con ese servicio, fue atendida de manera normal.

Hasta el momento, la menor ya se encuentra estable, aunque la niña menciona que su pierna se adormece ligeramente en algún momento del día, no obstante, sigue sin recibir un seguimiento en el Hospital Infantil, por lo que la madre los responsabiliza de cualquier cosa que suceda.

“Siguen diciendo que no es urgencia y que no pasa nada, aun sin checar, mi hija está consciente pero se siente mal, por cualquier cosa que pase, responsabilizó al hospital y me iré contra ellos” externó Zulema, la mamá de la niña.

Hasta el momento, desde el pasado lunes, no hay un seguimiento por parte del hospital infantil al respecto.