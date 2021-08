Les cortan la luz al norte de la ciudad de Chihuahua

Decenas de familias de las colonias Minerales I,II, y III, al norte de la ciudad, resultaron afectadas por el corte de energía eléctrica que realizó la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), derivado de que empleados de la paraestatal omitieron entregar los recibos de pagos de este bimestre.

Los empleados de la CFE, no entregaron los recibos de pago, que ya se vencieron y ante el desconocimiento de las familias, el día de hoy a partir de las diez de la mañana de este viernes, iniciaron los cortes de luz, y a pesar de que los afectados acudieron a pagar a las oficinas de CFE ubicadas en la avenida Homero y Pascual Orozco, no obtuvieron respuesta positiva de parte de los empleados.

Los trabajadores de la CFE, argumentaron que no sabían porque no llegaron los recibos de pagos a las casas de las personas afectadas y que el corte de energía se realizó hoy, y que aunque los usuarios realizaran su pago no se les reconectaría el servicio eléctrico hasta 24 horas después, porque no es obligación de ellos acudir de inmediato a realizar las reconexiones del servicio.

Una de las afectadas, Leticia López, quien tiene su domicilio en la calle Mineral de Polanco, señaló que es injusto que a pesar de que se les está cobrando la tarifa de reconexión de 80 pesos, los empleados de la CFE los traten con “la punta del pie, porque además no quieren reconectar la luz, Porqué nos hacen esto? Si al final de cuentas es culpa de ellos” manifestó la ama de casa.

Los empleados de la paraestatal a decir de los afectados se portaron groseros y les dijeron que el que no se hubieran entregado los recibos de pago no era culpa de ellos.

“Usted tiene la obligación de pagar su recibo de luz le llegue o no, eso no es culpa de nosotros y no se le va a conectar el servicio hasta el sábado. Eso me dijeron” señaló Manuel Rodríguez empleado de una maquiladora quien tiene su domicilio en la calle Mineral de la Luz, en la colonia Minerales.

Así como estos casos se presentaron decenas, que acudieron a reclamar a las oficinas de la CFE, ubicada en la avenida Homero, donde los empleados de la paraestatal los atendieron de manera prepotente.