Levantan huelga exempleados de Bienestar; seguirán batalla legal

Esta tarde, los ex empleados de la Secretaría del Bienestar, levantaron la huelga que iniciaron hace 9 días al exterior de las instalaciones ubicadas en la Avenida Ocampo, en la capital, donde permanecieron a manera de protesta tras no haber sido recontratados para seguir laborando, pero advirtieron que llegarán "hasta donde sea necesario", para que la titular de Bienestar en la Ciudad de México, Ariadna Montiel, responda por el daño provocado, por lo menos 60 extrabajadores.

La tarde de este miércoles, informaron que en consenso, decidieron levantar el paro y que fueron los beneficiarios adultos mayores, quienes les hicieron ver que era mejor retirarse, ya que su estancia en el lugar, impedía el paso de los abuelitos.

Las manifestantes afirmaron que "lo hacemos porque los adultos mayores son lo más importante para nosotros, aunque al Bienestar, eso no le interesa".

Sin embargo, advirtieron que el retirarse del lugar, no significa que dejarán de luchar para que se les reintegre en sus labores o al menos, sean liquidados de una manera justa y conforme a derecho.

"Hoy nos retiramos, de aquí de la Secretaría del Bienestar, en la Ocampo y Bolívar, más que nada, nuestros adultos mayores son los que nos han hecho reflexionar... Y no podemos dejar que sigan batallando nuestros abuelitos".

Las manifestantes en su mayoría mujeres agradecieron a los beneficiarios que más han apoyando llevandoles agua pero sobre todo un "apoyo moral".

Expusieron que este miércoles decidieron dejar las instalaciones "más no así la lucha; vamos a seguir desde nuestras casas, desde nuestras trincheras vamos a seguir peleando por la justicia de de un trato laboral digno, de una reinstalación, o en su defecto una liquidación justa".

Las personas que esta tarde retiraron el plantón, colocaron algunos mensajes al exterior de la dependencia donde permanecieron durante nueve días En donde señalan que levantan el paro más no la lucha y que agradecen a los adultos mayores el apoyo brindado.

Cabe recordar que los manifestantes son extrabajadores de la Secretaría del Bienestar que laboraban en Chihuahua capital, y el pasado 30 de junio fueron notificadas que ya no serían recontratadas es decir el mismo día en que se terminaba el contrato "de parte de Ariadna Montiel"

A decir de los extrabajadores, este aviso se les dio el 30 de junio por la tarde- noche a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp de parte de la secretaria del Bienestar que se encuentra en la Ciudad de México.

Tras recibir esta noticia decidieron levantar una huelga exigiendo que se les restituyera en sus cargos, por lo que permanecieron en una casa de campaña afuera de las instalaciones del Bienestar ubicadas sobre la avenida Ocampo.

Esta mañana acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se les orientó para llevar el caso a la Comisión Nacional, debido a que se trata de una dependencia Federal, por lo que es esta Comisión la que dará continuidad a la queja de los ex servidores de la nación.

El reclamo que han hecho durante más de una semana, es que no se les avisó siquiera de una manera formal, que se les indicó que era una decisión tomada por la secretaria Montiel quien se encuentra en la Ciudad de México y quienes junto a ella hicieron contubernio, pero además afirman que fueron despedidos para después contratar a personal, que esta misma secretaria pretende beneficiar.

Aunque esta tarde se retiran para evitar entorpecer el paso a las instalaciones, los manifestantes señalaron que no pararán hasta que se haga justicia, debido a que son personas que siempre cumplieron con sus labores, no faltaron y merecen un trato digno, por lo que de no ser recontratados, pelearán por una liquidación justa.