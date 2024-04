Ley de Amparo deja indefensos a los mexicanos: Rocío González

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Rocío González Alonso acusó que la recién aprobada Ley de Amparo deja indefensos a los mexicanos toda vez que se les retira la posibilidad de defenderse a través del recurso de amparo ante un daño general por parte de la autoridad.

Explicó que, en términos generales, con esta ley se pierden efectos a la población y solo aplican para quienes puedan pagar un abogado, lo cual lamentó toda vez que dijo que las personas más vulnerables no tendrán la oportunidad de defenderse, al tiempo en el que se puede propiciar a que las malas prácticas incrementen.

La panista comentó que con las acciones ejercidas por el Gobierno Federal únicamente se están vulnerando los derechos de los ciudadanos, pues dijo que esto afecta aún más el tema relacionado con el fondo de Pensiones para el Bienestar, con el que se pretende tomar de las Afores el recurso de las cuentas inactivas.

“Como en el tema de las pensiones, quienes puedan pagar un abogado seguramente van a pelear su pensión, pero los más pobres que no tienen posibilidad no van a hacerlos y ese dinero se lo va a llevar Morena”, aseveró.

Es por ello que la congresista federal calificó esta decisión tomada por la mayoría que representan Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México como un retroceso y una violación a los derechos humanos de la población, pues precisó que esos deberían de ser progresivos.

“Por supuesto que dañan a quienes más necesitan, a los que tanto han esperado y a quienes les van a robar su dinero con el tema de las pensiones”. Ante esta situación comentó que el PAN continuará defendiendo a la sociedad y haciendo lo propio presentando diferentes recursos legales para declarar esto como una acción inconstitucional.

“La Ley de Amparo es una Ley de Venganza Presidencial porque a ningún dictador le parece que frenen sus acciones autoritarias. Con esta reforma Morena busca consolidar un poder absoluto sin rendición de cuentas ni contrapesos institucionales”, concluyó.