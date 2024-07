Ley de Proveeduría es necesaria para el estado, insiste diputado Benjamín Carrera

El diputado por Morena, Benjamín Carrera Chávez, reiteró que la Ley de Proveeduría para el Estado de Chihuahua es de suma importancia y necesaria para la entidad, por lo que exhorta a los diputados que conformen la siguiente legislatura a que le den continuidad al proyecto que fue planteado por integrantes de Canacintra y que él llevó ante el Congreso del Estado en septiembre de 2021.

Precisó que, desde el momento en el que se estaba conformando esta propuesta quiso que fuese lo más técnico posible dejando de lado lo político a fin de que se pudiera observar la importancia que este tema tiene en la entidad actualmente. Comentó incluso que dialogó con los legisladores de las demás bancadas logrando un acuerdo que con el tiempo se desvaneció.

Y es que, aunque se lograron hacer dos Mesas Técnicas con diversos sectores empresariales y dependencias gubernamentales en Juárez y Chihuahua, posterior a ello se dejó de lado el tema, quedando hasta la fecha en la “congeladora legislativa”.

Sin embargo, el morenista externó su deseo de que los próximos diputados retomen en tema con todo lo que ya se ha avanzado. Recodó que la ley plantea que el Gobierno del Estado proporcione estímulos fiscales y créditos a las pequeñas empresas.

“Es algo necesario, te lo digo no como diputado, no como morenista, te lo digo como economista, son esos temas que tenemos que analizar y hacer sí o sí porque el tema de la industria maquiladora no es eterno, es cierto que genera mucho empleo, se necesita dar un pasito más, pero parece ser que ahorita en el ánimo del Gobierno del Estado no está ese tema”, externó.

Expuso que actualmente, a los empleos que se tienen hay que pagarles más generando pequeñas empresas alrededor de las maquilas para que las personas ganen más, pues justamente eso es la proveeduría. Y es que actualmente la maquila, pese a contar con una importante mano de obra, todos los insumos se traen de fuera, lo cual no logra beneficiar realmente.

Al día de hoy, el sector maquilero genera dos terceras partes de empleos en Juárez y en el estado genera casi la mitad; sin embargo, precisó que el problema es que únicamente se disfruta el tema de los salarios, pues del total de los insumos para la maquila sólo el 2 por ciento son de origen nacional o local, mientras que el resto se importa; de ahí la importancia que considera el congresista de esta ley.