Ley Orgánica no permitirá creación de bancada plural: Rafael Espino

El senador por Chihuahua Rafael Espino manifestó que los senadores que anunciaron la intención de conformar un grupo parlamentario plural en el Senado de la República están en todo su derecho y es una decisión respetable, sin embargo resaltó que ese grupo no podrá quedar instalado oficialmente por asuntos de procedimiento legislativo.

En este sentido, señaló que la Ley Orgánica del Senado de la República establece que la conformación de los grupos parlamentarios se realiza iniciando el año legislativo, por lo que en este preciso momento no se podrá reconocer legalmente la integración de ese grupo.

“Considero que ellos tienen derecho a reagruparse porque ellos consideraban que los partidos políticos a los que pertenecían les representaban una barrera para su expresión, lamentablemente en temas administrativos, no podrán ser un grupo parlamentario”, señaló el exconsejero de Pemex.

Coincidió con lo comentado por el presidente López Obrador, en el sentido de que espera que esa autonomía y la pluralidad que buscan, les permita votar siempre en favor de los propósitos y con consciencia por los mejores proyectos nacionales.





Foto: Redacción | El Heraldo de Chihuahua





Por su parte, la senadora Bertha Caraveo coincidió en que no procede la conformación oficial de ese grupo plural, pues tuvieron su tiempo para agruparse y solicitarlo, pero en este momento no será posible.

“Por ahora no procede, hubo un tiempo en que pudieron organizarse, pero ahora no se puede, al menos que se mantengan como un grupo independiente o bien pueden adherirse a algún otro grupo parlamentario, pero crear uno nuevo no se puede”, enfatizó la senadora por Chihuahua.

Mencionó que desde su punto de vista, esos senadores debieron haber pensado mejorar las cosas antes de tomar esa decisión, porque finalmente ellos llegaron a ese lugar gracias a sus partidos políticos y sus coaliciones, por lo que en el caso de la exsenadora del PT, deberían tener más respeto por la coalición.

Asimismo, el senador de Morena Ricardo Monreal confirmó que desde la visión del jurídico no será posible instalar ese grupo parlamentario, sin embargo subrayó que es importante que se les escuche y se les apoye para que posteriormente se pueda conformar de manera oficial.

Recordó que el derecho a la asociación es un derecho constitucional, que va de la mano con otros derechos fundamentales como el de la manifestación y la expresión de opiniones, y éste sería el caso de esos senadores que pretenden trabajar libres de cualquier forma partidista.

Cabe mencionar que los senadores Gustavo Madero, Germán Martínez, Nancy de la Sierra, Alejandra León y Emilio Álvarez Icaza anunciaron que buscarían la creación del Grupo Parlamentario Plural, para llevar una agenda alejada de la confrontación y con una perspectiva ciudadana.