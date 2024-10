Ley Silla es un avance para proteger los derechos laborales: Cuauhtémoc Estrada

Tras la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados respecto a la llamada Ley Silla, el líder de la bancada morenista en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, se manifestó a favor de esta reforma, toda vez que lo considera un avance importante hacia la protección de los derechos laborales.

“Es crucial, especialmente en industrias donde las personas permanecen muchas horas de pie. La aprobación de esta ley es un paso significativo; proteger a las trabajadoras y trabajadores debe ser siempre la prioridad”, expuso.

Te puede interesar: ¿Te despidieron? Cuánto tiempo debes esperar para que la empresa te dé tu liquidación

Consideró indispensable que se les otorguen mejores condiciones laborales a los trabajadores del país, a fin de que se cuide su salud y se les garantice de esa manera una mejor calidad de vida.

“Me parece importante la aprobación, creo que ayuda, yo no he escuchado todavía, de postura de algunas de las empresas que les vaya a contribuir algún problema con sus estándares de producción, pero con independencia de eso, conocen mi postura, a mí me parece que en la fórmula de la producción el primer elemento a proteger es la trabajadora y el trabajador”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Es importante recordar que esta ley contempla descansos regulares, así como facilitar sillas con respaldo para que los trabajadores puedan estar de una manera cómoda que les permita desenvolverse en su trabajo de una mejor manera sin afectar su salud.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aunado a esta ley, y replicando lo externado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum el legislador aseveró que se sacará adelante paulatinamente la reforma para reducir la jornada labora de 48 a 40 horas.

Finanzas Por sexta ocasión en lo que va del 2024, reporta estado pérdidas en registros patronales

“Lo vamos a concretar como concretamos todas las reformas laborales, el outsourcing, el aumento de vacaciones, el aumento al salario, pero lo vamos a hacer de forma gradual y lo vamos a consultar con el sector productivo”, precisó.

Y es que refirió que es de suma importancia considerar la opinión de los sectores involucrados a fin de que no se tengan afectaciones y la reforma cumpla con lo establecido; “hay que seguir un proceso en donde todos los sectores puedan estar de acuerdo”.