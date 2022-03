Licencia de conducir 2022 en Chihuahua: ¿cuál es el precio y paso a paso cómo tramitarla?

La licencia de conducir es un documento obligatorio para todo aquel que maneja transporte público o privado. En Chihuahua, el proceso para tramitar una es de hecho muy sencillo, sin embargo, por desconocimiento, muchas personas prefieren correr el riesgo y transitar sin ella pese a los inconvenientes que esto conlleva.

Con la llegada de la pandemia y la aplicación de normas de sana distancia, se volvió fundamental dar atención a los usuarios por medios electrónicos a fin de evitar las aglomeraciones, por tal motivo, el servicio de solicitud de licencias de conducir evolucionó, con lo cual el trámite se volvió también más sencillo.

Te puede interesar: Extienden horario de módulos de licencias de conducir

El primer paso a seguir es realizar la cita ante la Secretaría de Seguridad Pública del estado, por medio de la página web Citas Licencias (chihuahua.gob.mx).

Los precios de las licencias varían según el tipo que deseas tramitar (Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Chihuahua)

Asimismo, quienes no cuenten con un dispositivo para realizar por si mismos la cita a través del portal, está a disposición del público número telefónico 614-429-3300, extensiones 20674 y 20641 o, en dado caso, acudir hasta la dirección de Vialidad para realizar la solicitud de manera presencial.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia en Chihuahua?

Una vez que hayas ingresado a la página o te encuentres efectuando la cita, deberás especificar el tipo de licencia que deseas tramitar, así como su duración, que puede ser de un año, tres o seis, cuyos costos aparecerán en el formulario de la página web así como el costo según el tipo de licencia.

A continuación los costos de las licencias según el tipo requerido:

Tipo de Licencia Costo Automovilista particular por un año $463 Automovilista particular por tres años $1,155 Automovilista particular por seis años $1,545 Chofer particular de pasajeros por seis años $2,411 Chofer particular de transporte por seis años $2,093 Menor de edad por un año $735 Motociclista menor de edad $735 Motociclista mayor de edad por un año $336 Motociclista mayor de edad por tres años $620 Motociclista mayor de edad por seis años $782 Chofer particular mayor de edad por un año $473 Chofer particular mayor de edad por tres años $1,197 Chofer particular mayor de edad por seis años $1,605

Chihuahua Esta semana definen empresa que fabricará las nuevas placas

Una vez que hayas ingresado los primeros datos al portal o los hayas proporcionado al personal de Vialidad, se te entregará un número de folio que deberás presentar la fecha en que te presentarás a continuar con el trámite.

El día marcado, deberás acudir a que se te tome la foto y a tu prueba médica con identificación oficial y comprobante de domicilio no mayor a dos meses.

¿Cómo tramitar la licencia por primera vez?

Por otro lado, si se trata de la primera vez que realizarás el trámite para obtener tu licencia de conducir, deberás tomar en cuenta que tendrás que presentarte al curso de conducción y aprobar las evaluaciones teórico/práctico en el departamento de Educación Vial para posteriormente presentar los siguientes requisitos en original:

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Comprobante de domicilio de fecha reciente (2 meses) con la misma dirección de su identificación, en caso de no contar con el mismo domicilio deberá presentar comprobante a su nombre, por ejemplo: agua, luz, teléfono, gas, predial. Si el comprobante no esta a su nombre se deberá anexar a este como: estados de cuenta bancarios, tiendas departamentales o contar con el INE actualizado.

Consideraciones sobre el tipo de Licencia

Automovilista Particular: Al tener la licencia de conducir, al ciudadano se le autoriza a conducir vehículos particulares hasta de doce plazas, o de carga particular cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3.5 toneladas.

Chofer Particular: Al tener este tipo de licencia, el portador tendrá permitido conducir vehículos particulares con peso máximo de diez tonelada y además ampara también la conducción.

El día de tu cita se te tomará una foto y se hará un rápido examen médico (Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua)

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!