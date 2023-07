Líderes católicos llaman a la comunidad a una revolución política

Líderes internacionales de la Academia de Líderes Católicos, en su visita a la ciudad de Chihuahua exhortaron a la unión y a la convivencia en comunidad para hacer una revolución en la política, y encontrar los puntos de concordancia entre las diferentes esferas de la sociedad, para vivir una democracia verdadera.

Así lo expresaron Rocco Buttiglione, presidente de la Academia Líderes Católicos a nivel internacional, ex ministro de Estado de Italia; y Miguel Ángel Rodríguez, vicepresidente de la Academia a nivel internacional, ex presidente de Costa Rica, quienes se encuentran en la ciudad de Chihuahua con motivo del Diplomado que se imparte desde las instalaciones de la Universidad La Salle.

“Vivimos en un mundo en que la política se ha acabado, se ha muerto, está muriendo. Porque una sociedad de individuos narcisistas, preocupados cada uno de sus intereses particulares, no crea comunidad. La política necesita comunidad. Yo cuando hacía política, representaba a una comunidad de gente que me daba su confianza; y ¿por qué me la daban? Porque teníamos cosas que nos unían: valores, cultura”, afirmó Rocco Buttiglione.

Rocco Rodríguez / Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El líder italiano aseveró que el interés individual divide; no permite que se reúna la gente, y de esa manera, no se puede representar.

No obstante, sostuvo que lo que sí se puede hacer, es que se puede manipular, para ejerza el voto una vez cada cuatro años, durante las contiendas electorales, para dar una promesa de participación democrática, pero, expresó que eso no hace la democracia.

“Tenemos que trabajar para pasar el mensaje de la constitución de comunidad. Somos católicos para nosotros, la construcción de comunidad no es una iniciativa nuestra, es que nos llaman. El encuentro con Jesucristo, él era una personalidad que inmediatamente hacía comunidad con su entorno, y cuando dice ‘Yo’, incluye en ese ‘yo’ a los amigos que él tiene, a su nación, a todos. Para reconstruir política, hay que reconstruir comunidad”, manifestó Buttiglione.

En ese sentido, expresó que el Papa Francisco dice lo mismo, pero con otro mensaje, hablando del Discípulo Misionero, porque el discípulo misionero, naturalmente cree en Dios.

“La segunda cosa que queremos hacer, es crear un cambio. De discípulos misioneros, que todos sean capaces de hacer política. La política es complicada y tenemos a los que manejan la política, y la manejan para sí mismos, para ganar ellos. No para el servicio del pueblo, porque no se sienten pueblo; y son individuos narcisistas aislados que representan al poder, pero no representan al pueblo, porque nada los une a él; dirigen masas, manipulan masas. Necesitamos líderes que dirijan al pueblo del pueblo, que sean parte del pueblo y que manejen la cultura de la comunidad”, argumentó presidente de la Academia Líderes Católicos.

Por ello, dijo, hoy el pueblo no da confianza a los políticos, porque piensa que no son pueblo, ni se encuentra con él. Ni quiere el riesgo de dar confianza a gente que pasa proponiendo soluciones fáciles y equivocadas.

Miguel Ángel Rodríguez / Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Intentamos forma una generación de líderes que tenga entrañas de pueblo, cabeza de pueblo, que tenga la confianza del pueblo, porque son pueblo, viven con el pueblo, comen la comida del pueblo, cantan las canciones del pueblo y tienen un corazón, que es el corazón del pueblo. Y que tenga cabeza de dirigente para guiar al pueblo”, acotó.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, vicepresidente de la Academia de Líderes Católicos, compartió que la Academia trabaja en cada diócesis de manera independiente, formando una escuela en cada una de ellas, para la formación de líderes políticos, comunales y sociales, que formen comunidad.

“Ese trabajo que hace la Academia, es especialmente importante por la necesidad de formar comunidad, porque vivimos un momento de fragmentación de dirección; los partidos políticos, que son organizaciones para que distintos intereses se conjunten en un interés común, de un bien común, tal como ellos lo definen. Esos partidos políticos dejan de tener capacidad de trabajar, así, porque no hay manera de juntar los distintos intereses, en un momento tan segregado, tan dividido, tan fraccionado. Entonces, son partidos mucho más débiles”, espetó el ex presidente de Costa Rica.

Miguel Ángel Rodríguez mencionó que la manera en que haya instrumentos que de nuevo permitan a la sociedad expresarse de una mejor manera, es que lleguen líderes capaces de formar comunidad, de vivir comunidad. De oír a la gente, de escuchar, de entender lo que está ocurriendo de la vida concreta de las personas.

“Para eso se necesitan unos liderazgos que tengan concepciones cristianas, católicas, de amor, de unidad, de comunión, de ir juntos; y también conocimiento de la política, de la ciencia: así se pueden enfrentar los problemas, con el conocimiento que vayamos generando de eso”, manifestó.

Agregó que ese es el objetivo en el que trabaja la Academia de Líderes Católicos, que ya está además de América Latina, en Estados Unidos, y en algunos países de Europa, iniciando por España.

Culmina con éxito el Diplomado de la Academia de Líderes Católicos Internacional en Chihuahua Capital

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Una semana de intensos aprendizajes culminó con éxito tras celebrarse la finalización de clases del VIII Diplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia, Construcción de Paz Social, que se realizó en la ciudad de Chihuahua por la Academia de Líderes Católicos Internacional, del viernes 21 al viernes 28 de julio de 2023.

El distinguido grupo de expositores contó con personales internacionales de El Vaticano, Italia, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, España; y por parte de México, representantes de varias entidades de la República Mexicana.

Se tuvo también una participación destacada de líderes chihuahuenses en el panel testimonial Rostros y situaciones de violencia, en el que la activista Norma Ledezma habló sobre trata de personas, el sacerdote jesuita Javier Ávila abordó la temática de narcotráfico y violencia; Todos los Santos Villalobos compartió sobre la cultura indígena; el sacerdote Javier Calvillo disertó sobre migrantes y Graciela Ramos sobre violencia familiar.

Para este sábado 29 de julio, se ha programado un recorrido social por la ciudad de Chihuahua, en el que se visitará el Centro Comunitario San Martín, de la colonia Riberas de Sacramento; además, conocerán las instalaciones de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con una explicación sobre la Plataforma Escudo Chihuahua, PECUU; con un recorrido por las instalaciones, y una exhibición del video wall. Posteriormente, acudirán a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, FECHAC; entre otras actividades de cierre.