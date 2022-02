Limpian de múltiples desechos y escombros la rivera del Río San Pedro

El colectivo Vida Río San Pedro, llegó a la semana número 82 de realizar limpieza en las inmediaciones del caudal del mismo nombre, donde consecutivamente era utilizado como una cantina al aire libre. Entre los logros de la comunidad medioambientalista, celebran que ha sido cerrado el paso a vehículos durante el fin de semana, hecho que esperan abone a la preservación de la flora y fauna en el lugar.

Foto: Cortesía | Colectivo Vida Río San Pedro

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

VRSP informó que este sábado 12, los voluntarios trabajaron en el espacio bajo el puente Meoqui - Delicias, de donde se retiró una cantidad considerable de basura del Río San Pedro, desde llantas, plásticos, envases desechables, botellas, cartones, entre otros desperdicios, acopiando un total de siete costales.

Foto: Cortesía | Colectivo Vida Río San Pedro

Adelantaron, que la próxima semana continuarán con la labor que se ha hecho, para contribuir a la conservación del humedal de importancia internacional.

“Si podemos decir que gracias al esfuerzo y al no rendirse de las y los participantes hoy hay menos basura, gracias compañeras y compañeros. Seguimos convocando, si no puedes unirte a la recolección, difunde, convence a quienes estén cerca de ti, un río sano es algo bueno para todos, infórmate, solo estando informados podemos proteger lo que es nuestro y no permitir que la devastación termine por extinguirlo”, finalizó.