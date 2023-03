Limpió la UACh en unas horas fachada de rectoría

La marcha del pasado 8M congregó en la ciudad a miles de mujeres, entre el saldo que dejó esta protesta se incluye la iconoclasia en edificios, sobre todo del centro histórico de la ciudad. Las inmediaciones de rectoría de la Universidad Autónoma De Chihuahua no fueron ignoradas por el contingente, sin embargo, para el 9 de marzo por la mañana, ya habían limpiado la gran mayoría de mensajes que se encontraban pintados sobre la fachada, además de reemplazados los vidrios rotos.

El pasado miércoles 8 de marzo tuvieron lugar una serie de protestas y manifestaciones por parte principalmente de mujeres, para exigir justicia, entre otras proclamas. En Chihuahua estas acciones congregaron a miles de personas desde la glorieta de Pancho Villa hasta el primer cuadro de la ciudad.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Desde la administración del edificio y por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua señalaron que el inmueble resultó apenas con daños mínimos, por ello es que las labores de limpieza se realzaron de manera rápida.

Así mismo, no se encontraron daños al interior del recinto, solamente en la fachada que da a la calle Escorza, frente a la Plaza Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad.

Principalmente los mensajes plasmados sobre los muros con pintura en aerosol en colores como el rosa, blanco, negro, morado y verde, hacían alusión a nombres de personas del sexo masculino en donde se les acusaba de delitos y otras acciones, se encontró en el lugar mensajes como “La UACH encubre violadores”, “UACH violadora” o “fuimos todas”, entre otros.

Además de algunas ventanas rotas y los vidrios de la puerta, no se registró ningún daño de consideración en rectoría, desde ayer por la mañana fueron colocados los vidrios, al menos en la puerta principal y se borraron los mensajes iconoclastas de las paredes.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los daños a las instalaciones no ameritaron para la UACh gastos de cifras exageradas, si bien no se especificó el monto exacto por los mismos, si apuntaron desde la universidad a que estos no fueron elevados.

De igual manera, las labores de limpieza estuvieron a cargo de personal comisionado de la misma universidad para borrar los mensajes y reemplazar los vidrios rotos.

El edificio de rectoría fue de los menos impacto recibió tras la marcha del 8M, pues hoy puede verse casi como si no hubiera pasado nada hace apenas dos días, sin embargo, queda como recordatorio el Palacio de Gobierno, que fue el edificio más afectado.