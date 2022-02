Liquidación del IEE fue bajo normatividad: Arlett Espino

La ex consejera presidente del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlett Espino, dio a conocer que la liquidación de los consejeros electorales salientes, incluyendo la suya, se dio conforme a la ley y de manera transparente, así como bajo lo estipulado en el manual de remuneraciones de ese instituto, y donde se fijan los proporcionales que deben recibir, tomando en cuenta que se manejan algunos montos que pudieran interpretarse como elevados, debido a que tras concluir el periodo de sus cargos no pueden ingresar a trabajar a entes o instituciones donde su función con árbitros electorales haya tenido alguna relación.

Las cantidades recibidas corresponden a tres meses de salario, más 15 días por cada año trabajado, y el resto de los proporcionales que se establecen en la norma jurídica, como vacaciones, aguinaldo, entre otros; esto aplica para todos los trabajadores del IEE y no sólo para los consejeros o para la presidencia.

“Quienes salimos como consejeros electorales tenemos una prohibición normativa, que no podemos trabajar durante dos años en aquellos lugares donde nosotros hayamos sido árbitros; no podemos trabajar en ningún área del Poder Ejecutivo, ni en el Congreso ni en alguno de los municipios, esa es una parte normativa y de ahí emana ese tipo de liquidación”, explicó Arlett Espino.

Respecto al tema de los asesores, la ex consejera presidente detalló que el Instituto Estatal Electoral contempla la contratación de varios asesores, tanto para los consejeros como para la presidencia, y en esta ocasión se contrató a los asesores que hicieron falta para apoyar en cada una de las direcciones del instituto, sobre todo por encontrarse en año de proceso electoral.

En este sentido, subrayó que incluso, en su calidad de presidente del IEE, no utilizó en su totalidad el recurso autorizado para la contratación de asesores, sino que optó por complementar su estructura de trabajo, y el resto lo cedió para que sus compañeros consejeros pudieran tener más asesores y poder salir avante en el proceso electoral, destacando que ese personal trabaja por honorarios y no forman parte de la plantilla laboral.

No existe “caja chica” en el IEE

Claudia Arlett Espino hizo énfasis en que en el Instituto Estatal Electoral no existen las “cajas chicas”, sin embargo, se utilizan los Fondos Revolventes para cubrir las necesidades inmediatas de todas las áreas del instituto, recurso que por lo menos durante su gestión fue utilizado con total transparencia y aval del Comité de Adquisiciones.

“Cuando yo entré no teníamos mucha normatividad en varias cosas, y atendíamos a normas generales de tipo administrativo, que aplican a todas las instituciones; precisamente en mi gestión se crean lineamientos para regular toda esta falta de normativa, que por alguna razón no existían, y es en mi gestión cuando se da ese tipo de normas, y precisamente creamos una norma para regular en específico aquellas cantidades de dinero que por situaciones de urgencia tuvieran a disposición todas las áreas, es decir, no sólo la presidencia”, puntualizó.

Respecto a los vehículos adquiridos, la expresidenta resaltó que durante un proceso electoral la carga laboral de instituciones como el IEE se incrementa de manera significativa, motivo por el cual, con frecuencia se busca el apoyo de los distintos órdenes de gobierno, sin embargo, en este último proceso el órgano electoral no recibió el apoyo de las instituciones, por lo que se vieron en la necesidad de adquirir algunos automóviles, los cuales se consiguieron a montos relativamente bajos.

Señaló que se compraron algunas camionetas que pudieran cubrir las necesidades que exige la propia naturaleza del trabajo, es decir, viajar a los municipios, acudir a la zona rural, entre otros factores que exigen algún tipo de vehículo.

“Nosotros en proceso electoral no tuvimos fluctuación de dinero, con lo que se nos daba había que hacer maravillas, y me tocó enfrentar eso, no sólo la situación política que había por el conflicto de intereses por ser la elección más compleja de la historia; fue una situación económica donde el Estado no tenía dinero, y lo poco que se nos entregaba había que estarlo haciendo rendir al máximo; aun así el IEE ahorró tanto que se logró dejar un presupuesto igual al que se entregaba en tiempo no electoral, es decir, cerca de 80 millones de pesos”, enfatizó Claudia Arlett Espino.

Agregó que es ella misma la que solicitó que se hicieran todas las auditorías necesarias, precisamente para poder garantizar que su gestión fue totalmente transparente y donde se privilegió el buen uso y el eficientar los recursos, incluso se logró estirar el presupuesto mediante la contratación del menos personal posible.

Recordó que tras varios estudios se arrojó que la elección costaría en Chihuahua cerca de 54 millones de pesos, mientras que el Instituto Estatal Electoral contaba con cerca de 28 millones de pesos, se asistió al Gobierno del Estado para cubrir las cantidades que faltaban, pero se estuvo recibiendo en partes, y el IEE se vio en la necesidad de aplicar normativas para poder hacer rendir el recurso lo mejor posible.

Arlett Espino señaló que ese órgano electoral contempla en su presupuesto anual una cantidad determinada para viajes, ya sea en el interior del estado, nacionales y hasta al extranjero, sin embargo, los viajes que realizó a otros estados fueron durante toda su gestión como consejera, la cual inició en el año 2015, y destacó que aun cuando fungió como líder de una asociación de consejeras electorales a nivel nacional fueron pocas veces las que viajó fuera de la entidad, mientras que al extranjero no se realizaron viajes, aun cuando se contó con la figura del voto en extranjero, pero por motivos de la contingencia sanitaria no fue posible ir a los Estados Unidos.

“Hicimos maravillas, estiramos el recurso lo más que pudimos, ante la falta de depósitos, durante mi gestión, mandé hacer las auditorías, implementamos normativas; yo hice en un año lo que no se había hecho en 20 años, y nuestras declaraciones patrimoniales son públicas, para quienes quieran verlas, nos manejamos con total transparencia”, concluyó la ex consejera presidenta del IEE.