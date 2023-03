Listo el PAN para presentar actos de inconstitucionalidad contra Plan B

Posterior a la encerrona que sostuvieron los panistas en las instalaciones del hotel Sheraton en donde aprovecharán la congregación de los dirigentes estatales de las 32 entidades federativas, así como de la dirigencia nacional para acompañar a la mandataria estatal en su Informe, se dio a conocer que a la brevedad presentarán los actos de inconstitucionalidad en contra del Plan B.

Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Plan B de la Reforma Electoral, por lo que hoy entró en vigencia lo establecido; ante esto, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN advirtió que próximamente presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversos recursos con los que denuncian la inconstitucionalidad de dicha ley.

En ese sentido, Cortés Mendoza aprovechó para reprocharle al mandatario federal, Andrés Manuel López los diversos ataques que ha protagonizado últimamente, especialmente en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en contra de la magistrada presidente, Norma Piña.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Recordó que México es una República y no una monarquía, y que, pese a que vive en un palacio, no es un rey; subrayó que en México se tienen tres niveles de gobierno, los cuales mantienen el mismo valor y merecen respeto por igual ya que entre todos conforman el poder de la unión.

Ante la pretensión de “descuartizar” al Instituto Nacional Electoral en aras de que sea el gobierno quien retome el control de los procesos electorales, el panista insistió en que continuarán luchando por defender la democracia en el país, confiando en que los ministros de la SCJN harán respetar la Ley Suprema y no se doblegarán ante las presiones que está cometiendo la federación en su contra.

Chihuahua Maru Campos acabó con el autogobierno en los Ceresos: Marko Cortés

En cuanto a la sentencia que deberán emitir por parte del poder judicial a las acciones de inconstitucionalidad, Cortés sostuvo que en el PAN suponen que sí lo van a validar las fallas que cometieron en dicha reforma, motivo por el cual siguen apostando a la defensa del organismo electoral reclamo al que se han unido millones de personas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Recalcó que es inaceptable que el titular del poder ejecutivo federal esté atacando desmedidamente a la encargada del poder judicial de la federación, por lo que hizo un llamado a recapacitar.

Mencionó que esas acciones son muestra de que López Obrador es un autoritario y dictador que no tiene respeto alguno por los medios de comunicación, los académicos, científicos, por la oposición y por todo aquel que no se doble a sus intenciones o que no piense como él.