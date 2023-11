¡Listo para los exámenes! Te ayudamos con consejos para que estudies y mucho más hoy en Sin Límite

El mes de noviembre ya está llegando a su fin y con ello se aproximan dos cosas trascendentales: el invierno y los exámenes previos a las vacaciones de la época navideña. Para que te abrigues muy bien y evites enfermedades, y para que te prepares a conciencia para esas pruebas, aquí te pasamos unos tips, lo mismo que si tienes inquietudes musicales pero se te dificulta aprender, y claro, las favoritas de quien sin duda es el más duro de los Cuatro Fantásticos, La Mole.





Las favoritas de La Mole

Foto: @ni_onetwo-INSTAGRAM

El personaje es conocido por su característica apariencia rocosa, su sentido del humor y su famoso grito de batalla: «¡es hora de 505!» o «¡es la hora de 4!»

Nacido en la calle Yancy en el Lower East Side de la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia judía, Benjamin Jacob «Ben» Grimm tuvo una vida temprana de pobreza y dificultades, lo que le convirtió en un conocedor de la vida de la calle. Su hermano mayor, Daniel, a quien Ben idolatra, murió en una pelea callejera de pandilleros cuando Ben tenía ocho años.

Sobresaliente en el fútbol americano como estudiante de secundaria, Ben recibió una beca completa para la Universidad Empire State, donde conoce a quien habría de ser su amigo de toda la vida, un genio adolescente llamado Reed Richards, así como a su futuro enemigo, Victor von Doom. A pesar de provenir de orígenes radicalmente diferentes, el estudiante de ciencias Richards, le describió a Grimm su sueño de construir un cohete espacial para explorar las regiones del espacio alrededor de Marte; Grimm acordó en broma que volaría tal cohete cuando llegara el día.

Algunos años más tarde, Reed Richards, para entonces un científico exitoso, una vez más hace contacto con Grimm. Richards ha construido su nave espacial, y le recuerda a Grimm su promesa de pilotar la nave. Después de que el gobierno le niega permiso para volar la nave espacial, Richards traza un vuelo clandestino pilotado por Grimm y acompañado por su futura esposa Susan Storm, quien ayudó a proporcionar fondos para el cohete, y el hermano menor de ésta, Johnny Storm, quien ayudó al grupo a ganar acceso al sistema de lanzamiento.

Aunque se ha negado a volar el cohete, Ben es persuadido por Sue, por quien tiene una debilidad. Durante este viaje no autorizado a la atmósfera superior de la Tierra y los cinturones de Van Allen, son bombardeados por una tormenta de rayos cósmicos y expuestos a radiación contra la cual los escudos de la nave no ofrecen ninguna protección. Al estrellarse de vuelta contra la Tierra, cada uno de los cuatro descubre que ha desarrollado fantásticas habilidades sobrehumanas.

La piel de Grimm se transforma en una gruesa y bultosa piel naranja, que gradualmente evoluciona hacia su cubierta rocosa ahora familiar compuesta por grandes placas rocosas. Richards propone que los cuatro se unan de nuevo para usar sus nuevas habilidades para el mejoramiento de la humanidad, y Grimm, en un momento de lástima por sí mismo, adopta el sobrenombre superheroico de la Cosa.





Poderes y habilidades

Posee fuerza, durabilidad y resistencia sobrehumanas, todo esto debido a que la tormenta de rayos cósmicos aumentó la densidad y resistencia de sus huesos, músculos, piel y órganos internos.

Puede resistir fuerzas explosivas tan grandes como la de una bazuca sin recibir daño alguno.

Su cuerpo puede soportar temperaturas extremas (tanto frío como calor), así como una gran presión durante aproximadamente una hora.

Sus pulmones tienen más volumen que el de un humano normal, por lo cual puede aguantar la respiración durante unos 9 minutos.

Puede realizar una actividad física intensa durante más o menos una hora antes de fatigarse.

Sus reflejos siguen siendo los de una persona normal a pesar del incremento en su masa corporal.

Sus cinco sentidos pueden aguantar una gran cantidad de estímulos sensoriales sin perder su sensibilidad.

Puede dar grandes saltos no tan grandes como Hulk pero si de unas decenas de metros.









¡Cuídate en la escuela!

Foto: pexels-jessica-pope-13198534

Después de la escuela, con la confusión entre todos los niños que salen de sus salones, es fácil que haya accidentes o peligros ajenos; las medidas de prevención siempre son necesarias ya que ayudan a protegerse a uno mismo y a los demás, a esto se agrega seguir las reglas que marca el colegio como no salir de las instalaciones del colegio si aún no llegan por ti y respetar a los compañeros y a las instalaciones así como a los profesores y directivos. Sigue las siguientes recomendaciones para evitar situaciones de riesgo.





Mochila ligera





En caso de que no uses las que tienen llantas, elija una mochila con bandas o correas amplias acolchadas para cuidar los hombros y la espalda; para organizarla es mejor utilizar todos los compartimientos. Empaca los artículos más pesados hacia el centro. Las mochilas no deben pesar más de 10 a 20 % del peso corporal del dueño. Revisa cada semana y saca los artículos que no necesitas para mantenerla ligera. Recuerda que siempre hay que usar las dos bandas o correas de los hombros. Colgársela sobre un solo hombro puede producir un esguince muscular.





Autobús escolar





Siempre debes abordar y bajarte del autobús en lugares donde tengas acceso seguro al vehículo o las instalaciones escolares lo recomendable es esperar a que el camión se detenga antes de acercarse desde el bordillo de la acera y cerciórate de caminar donde pueda verte al conductor; si vas a cruzar la calle, hay que mirar a los dos lados de para que no haya tráfico antes de atravesar en el caso de que el los vehículos no se detengan, no trates de “ganarles”.





Correr sin control





Conoces el reglamento escolar, no correr sin control es parte de él, si estas emocionado o quieres alcanzar a alguno de tus compañeros, debes apresurarte sí, pero con cautela, correr y empujar provoca accidentes en los que puedes salir lastimado al igual que los demás. Por otra parte no utilices vocabulario ofensivo y si alguien te grita palabras groseras debes reportarlo en la dirección.













Lejos de los extraños





Si te encuentras como amigos de tu edad o solo, no debes hablar con extraños ni permitir que se te acerquen y menos aceptar golosinas o un paseo por muy atractivo que te parezca si no te conoce lo que intenta es hacerte daño.

Tampoco le ayudes si necesita algo, lo más probable es que sea un engaño, de inmediato debes contarlo a tus maestros o padres, lo mismo sucede si algún familiar pide que guardes un secreto, trata de tocar tu cuerpo o te ánima a que hagas cosas que sabes son incorrectas.









Métodos para estudiar

Foto: pexels-rdne-stock-project-8500340

Estás en exámenes y tu cabeza da vueltas sin permitir que te concentres; repasas la lección y no logras aprenderla y las ecuaciones no te salen por más intentos que haces; existen métodos que ayudan a que las cosas sean más fáciles pero es necesario empeño en todo para alcanzar el objetivo.

Algunas sugerencias son las siguientes: haz resúmenes y esquemas visuales (cuadros, mapas mentales, dibujos): Será clave para conseguir la herramienta de estudio que necesitas. Utiliza esta técnica para organizar cada uno de los conceptos en un esquema donde el concepto principal es el centro y las ideas complementarias relacionadas a este tema se sitúan a su alrededor. De esta forma, será mucho más sencillo retener los datos y la información, así como memorizar ideas.









Tiempo productivo





Identifica conceptos clave: Encuentra las palabras e ideas principales de cada texto y subráyalas de un color llamativo para no perderlas de vista. Haz anotaciones a partir de ellas para organizar y ampliar la información con los datos más relevantes.





Haz repasos rápidos de tus apuntes





Lee en voz alta





Prueba diferentes técnicas de memorización, en caso de que tengas que aprenderte fórmulas o procesos complejos, relacionándolos con temas de tu interés





Elimina cualquier distracción digital que pueda interrumpir tu sesión de estudio





Estudia en un lugar tranquilo y libre de distracciones. Esto influirá positivamente en tu concentración durante el día de estudio. De ahí, la importancia de encontrar un espacio único y calmado para ello.





Piensa en posibles preguntas y contéstalas





Organiza tu tiempo y temas de estudio





Descansa lo suficiente, no sobrepases tus horarios de comida o de sueño





Explícale el temario del examen a otra persona, puedes ayudarte de un compañero o familiar. Además, es la mejor manera de afianzar y comprender los conocimientos aprendidos, cómo saber mucho más sobre la materia.





Utiliza diferentes métodos de estudios que te apoyen en el proceso de memorización. No es necesario que solo escojas una de ella, si no que puedes combinarlas como prefieras. Generalmente, estas técnicas tienen el objetivo de motivar y estimular la mente, incluso a mejorar la memoria.





Lista de conceptos





Las listas de conceptos se crean para enumerar la información relevante dentro de un texto. Son valiosas para que el alumno pueda hacer un repaso de aquellos conceptos e ideas que sigue sin comprender. Esta técnica se lleva a cabo en columnas y pueden complementarse con muchas otras notas.





Cuadros comparativos





Esta herramienta de estudio visual se usa para comparar diferentes elementos entre sí considerando sus similitudes. Esto posibilitará al estudiante estructurar los datos en columnas y filas para relacionar dichos componentes según los criterios elegidos.





Flash Cards





Las flash cards son unas tarjetas o cartas que permiten a los alumnos retener mayor cantidad de información de una manera creativa. Elige un tema de una asignatura, apunta los conceptos esenciales vinculados con el temario. En una tarjeta debes anotar una pregunta y en la otra las palabras clave, fotos o iconos que nos sugieran la respuesta.





Lluvia de ideas





Lluvia de ideas es una herramienta muy útil para los trabajos o estudios en equipo. Tan solo tendréis que comenzar a aportar ideas y opiniones sobre una temática en concreto. Gracias a esta creativa técnica, conseguirás memorizar los datos con mayor facilidad.





Esquemas

Los esquemas son uno de los métodos de estudio más utilizados, ya que ayudan a comprender y estudiar los contenidos del curso de forma simplificada y reducida.





Podcasts educativos





Los podcast didácticos no son los recursos más empleados para estudiar, pero realmente son perfectos a la hora de preparar el examen de una materia. En ellos se difunden gran cantidad de conocimientos y consejos para desarrollar y retener información formativa.





Memorizar a través de imágenes

Es un hecho que las imágenes son una de las formas más efectivas de memorizar contenidos. Por ello, si estás interesado en utilizar este método debes de saber que se le conoce mnemotecnia y consiste en inventar una situación dónde estén involucradas las imágenes y los conceptos claves. De esta manera, será más sencillo asociar y memorizar cierta información al visualizar dichas imágenes.

















Música fácil

Tocar un instrumento es, a cualquier edad, una oportunidad para realizar una actividad distinta al estudio, al trabajo y a otras acciones extracurriculares como leer, escribir, pintar o dibujar. Lleva a la persona a ejercitar su capacidad motriz, así como su oído, su pensamiento, creatividad y habilidades artísticas.

Al aprender las conexiones entre las neuronas se transforman, lo que implica que uno se activa intelectualmente. Al concentrarse en el instrumento musical se integran las habilidades motoras con la lectura, el cerebro detecta sonidos e imágenes. Los sentidos se despiertan. Los instrumentos más sencillos de aprender:





Bongos





Los bongos son una pareja de tambores con parches de cuero, dispuestos de tal modo que uno de ellos da un tono más grave y otro un tono más agudo, de tal modo que ambos coincidan con la parte débil y la parte fuerte de cada compás. Se colocan entre las piernas y se tocan con ambas manos.





Flauta





Es el instrumento de viento más fácil para aprender a tocar, siempre y cuando sea la flauta dulce, ya que está la trasversal que no es tan sencilla.

Por el contrario, la flauta dulce es un instrumento mucho más agradecido. Consiste en un cilindro con ocho orificios (uno para cada nota de la escala y otro para subir medio tono cada nota) y una boquilla para soplar.





Guitarra





Puede que te sorprenda que se mencione la guitarra para responder a la pregunta sobre cuál es el instrumento más fácil de tocar, pero se incluye en la lista por dos motivos: es un instrumento muy extendido y popular, y muy agradecido para los principiantes.





Ukelele





El ukelele es un instrumento de cuerda pulsada, de origen hawaiano e influencias portuguesas, y aprenderlo es una buena forma de introducirse en los instrumentos de cuerda si nunca se ha tocado uno antes.





Son instrumentos hechos de madera, con disposición similar a la de la guitarra (caja de resonancia, boca, mástil, clavijero) pero con cuatro cuerdas, que se accionan con una mano mientras se presionan en los distintos trastes para sacar las notas. Cada traste divide la cuerda en semitonos.





Piano





Los pianos son instrumentos de cuerda percutida, donde cada nota es representada por una tecla, abarcando varias octavas en función de su construcción. Al pulsar cada tecla, se hace vibrar una cuerda.

Este es otro ejemplo de instrumento que es muy agradecido para los principiantes, ya que permite un largo recorrido de aprendizaje; además, es común encontrar pequeños teclados en tiendas de música, para aproximarse al instrumento con fines didácticos, en lugar de recurrir a los clásicos pianos de cola o de pared.









¡Abrígate!

Foto: PEXELS- COTTONBROSTUDIO

La temporada de frío en el país abarca de octubre a marzo de cada año lo que significa que le decimos adiós a los días cálidos, por lo tanto debes tener ciertos cuidados con el fin de evitar enfermarte, Existen recomendaciones pero lo mejor es siempre acudir al médico en caso de malestar.

Un frente frío es la porción delantera de una masa polar, que transporta aire frío y que en su avance hacia el sur interacciona con aire caliente; se caracteriza por fuertes vientos, nublados y precipitaciones si la humedad es suficiente. El paso de algunos frentes puede producir nevadas en zonas altas si se presentan muy bajas temperaturas con presencia de humedad.

Por lo anterior resulta importante señalar que la exposición al frío extremo provoca: infecciones respiratorias agudas, influenza estacional, accidentes por quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono cuando el calentador está en mal estado o se deja encendido durante la noche.

En esta temporada es importante tomar en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Higiene personal y saneamiento. Incluye lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta (cubriendo nariz y boca con el antebrazo), no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común.

Uso de ropa adecuada. Gorro, guantes, bufanda y calcetines.

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D (frutas y verduras).

Consumo abundante de líquidos.

No automedicarse.

Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz, para evitar respirar el aire frío; los cambios bruscos de temperatura pueden enfermarte del sistema respiratorio rápidamente.

Abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda (cubriendo principalmente nariz y boca) y calcetines gruesos.

Consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo (incluye vitamina C).

Estornuda correctamente, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo.

Lava las manos a menudo, especialmente después de estornudar o toser y al regresar de la calle.

Si el frío es muy extremo permanece en casa y procura salir solamente si es necesario y recuerda usar ropa gruesa.

Usa suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

Si presentas fiebre u otros síntomas gripales, acude de inmediato a tu médico.