¿Listos para conocer a la ganadora? Hoy elegirán a la reina de la Feria Santa Rita 2023

Este 31 de mayo se dará a conocer el nombre de la ganadora que portará la corona, cetro y banda de la Reina de la Feria Santa Rita 2023, el evento se desarrollará en el Teatro del Pueblo a las 7 de la tarde, donde 11 participantes demostrarán su talento y seguridad que portan arriba del escenario, la triunfadora tendrá un año de reinado, tiempo en el cual dará voz y figura a la fiesta más grande del norte de México, proyectándola a nivel nacional e internacional.

Las concursantes son: Arely Martínez, Diana Anchondo, Fátima Lizbeth Guzmán, Majo Quintana, Nadhja Ortiz, Vanessa Gil, Sharis Rodríguez, María Loya, Valeria Estrada, Victoria Daniel y Saira Porras, cada una de ellas desfilará en el Teatro del Pueblo de la Feria Santa Rita en Traje Típico y Traje de Noche, facetas que jurado calificará según su desenvolvimiento.

Es de resaltar que en esta primera edición de este concurso no es de belleza, sino, según información del patronato, es encontrar una figura femenina que represente los valores de hospitalidad, alegría y orgullo del estado, por lo cual entre los requisitos que solicitaron para que las mujeres chihuahuenses participaran fueron: tener como mínimo 18 años, sin límites de edad, ni talla, ni estado civil, siendo muy inclusivo.

“Para mí la Feria Santa Rita es una tradición muy antigua que se celebra el 22 de mayo, es una costumbre muy bonita porque es muy familiar, nos permite convivir con nuestros seres queridos e impulsar el turismo de Chihuahua”, fueron las palabras de Saira Porras.

“Vi la convocatoria en Facebook, pero no me animé al principio, pero un amigo con el que trabajé antes me llamó y él siempre me ha dicho que debo de participar en este tipo de torneos, me indicó cómo tenía que ir vestida ese día y pues aquí estoy ahora, siendo que ya hemos hecho una gran amistad entre todas mis compañeras, nos apoyamos unas a las otras y no me siento en una competencia, así que invito a mi familia y amistades que vayan y disfruten de este certamen”, indicó Victoria Daniel.

Otra de las partícipes dio a conocer que se enteró por parte de sus compañeras de trabajo sobre esta invitación a participar: “Vine porque siempre me ha interesado este tipo de cosas, aparte de que nos da la oportunidad de dar a conocer más la cultura de nuestro estado, que se enteren de nuestras bellezas que hay, ya que muchas veces la gente no ve eso; entonces vine a dar lo mejor de mí y poner en alto a Chihuahua”, expresó Valeria Estrada.

Asimismo, Majo Quintana opinó: “Ya había participado en otro certamen donde gané, ahora en esta ocasión mi prima me envió la captura de pantalla, mandé mis fotos, contesté la pregunta, dije que sea lo que Dios quiera y pues aquí estoy; por otro lado, si llegó a ganar deseo enviar una invitación primeramente a que participen en la Feria Santa Rita, que disfruten la comida que ofrecen los diversos puestos, que vengan a ver a los artistas del Teatro del Pueblo y del Palenque”.

Si tienes una favorita no dudes en asistir este día último para que la apoyes, donde aparte de la reina saldrán otras categorías como Simpatía, Redes Sociales, Elegancia, entre otras más, las cuales serán seleccionadas por un jurado que estará integrado por personas con vasta experiencia en el ramo de este tipo de eventos.