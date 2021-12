Llama AMLO a atender el tema migratorio desde las causas de origen

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un posicionamiento sobre la situación migratoria de México, en la que Chihuahua es un estado de paso para los hermanos migrantes que buscan el sueño americano, e hizo un pronunciamiento porque se atiendan las causas de origen, generando economía favorable desde sus comunidades, y compartió las gestiones que ha realizado en el tema, con los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hay que atender el problema en las comunidades de origen, que la gente no se vea obligada a emigrar, y lo otro que también plantee al presidente Biden como al primer ministro Trudeau, es que se acepte una realidad, se requiere tanto en Estados Unidos como en Canadá fuerza de trabajo, no tienen mano de obra”, manifestó el presidente López Obrador.

En ese sentido, cuestión por qué no regular y ordenar el flujo migratorio; ¿por qué no implementar un programa de visas temporales de trabajo?

Refirió que en Canadá, sí se tiene y funciona un programa de visas de trabajo temporal; pero aclaró que aunque en Estados Unidos, sí hay un programa, pero muy limitado.

“Desde luego, no es un asunto sencillo, para el presidente Biden, noté que él tiene voluntad, incluso presentó una iniciativa para presentar una situación de los migrantes mexicanos, a 11 millones de migrantes, pero hay oposición y hay también allá politiquería, los partidos. Por eso, nosotros vamos a estar pendientes -con todo respeto- de la decisión que tomen los partidos”, afirmó.

El ejecutivo nacional adelantó que se señalará qué partido ayuda y apoya a migrantes, quienes por necesidad van a trabajar honradamente a Estados Unidos; y qué partidos no.

Luis Rodríguez Bucio, El comandante de la Guardia Nacional Foto: Cortesía | Bienestar

“No vamos a quedarnos callados si maltratan a los mexicanos en Estados Unidos, ahora que fui, puse el énfasis de que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, el segundo grupo de población hispano, son los hermanos puertorriqueños, cinco millones, pero los mexicanos son 38 millones y la comunidad cubana, los hermanos cubanos, que tienen mucha influencia en Estados Unidos, son cuatro millones, y por qué el maltrato a los 38 millones de mexicanos, y hablamos por todos los migrantes, y ese es el plan que estamos proponiendo para Centroamérica”, expresó.

López Obrador manifestó que seguirá insistiendo en que el problema migratorio no se resuelve con medias coercitivas, sino que tienen que dar se oportunidades de trabajo, bienestar, a los migrantes de sus pueblos, que lo hacen por necesidad.

“Nosotros en Chiapas, -que se los plantee a las autoridades de Estados Unidos, se los he dicho muchas veces-, tenemos 80 mil sembradores trabajando en 200 mil hectáreas, sembrando árboles frutales y maderables, es pasar ese programa a Guatemala, honduras, salvador, son las misas condiciones de medio ambiente. Chiapas pertenecía a Centroamérica, es la misma cultura, o las mismas culturas, no hay diferencias, lo mismo, en Chiapas, el programa de jóvenes con futuro, atiende a 30 mil jóvenes, eso mismo, hacerlo en Guatemala, honduras y salvador. Nosotros ya estamos ayudando a los países centroamericanos, pero no es suficiente. Estamos entregando becas en Centroamérica, pero se requiere un programa de urgencia para evitar que la gente tenga que emigrar, y además, quitarles a los traficantes de personas ese negocio inhumano que llevan a cabo. Todos los que se dedican a enganchar a migrantes, estos transportistas; pero hay que atender las causas”, manifestó.

En ese contexto, señaló su intervención en la Organización de las Naciones Unidas, en la que el problema de la migración, impera la corrupción con una monstruosa desigualdad social, en la que hay 750 millones de humanos que sobreviven con dos dólares diarios, mientras, la minoría vive colmada de atenciones, de privilegios, acumulando cada vez más riqueza, mediante la especulación financiera y sin escrúpulos morales de ninguna índole.

“Eso lo expresé en la ONU pero además, hablé del caso de Centroamérica, en particular, a la semana, en la Casa Blanca, volví a tratar el tema”, finalizó.