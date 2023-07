Llama arzobispo Constancio Miranda a observar la radicalidad de seguir a Cristo

El arzobispo Constancio Miranda Weckmann presidió la sagrada eucaristía dominical, desde la Catedral Metropolitana de Chihuahua, en el marco del XIII domingo del tiempo ordinario, desde donde hizo un llamado a la feligresía que se reunió en la misa de 9:00 a practicar la radicalidad de seguir a Cristo.

“El mensaje central nos plantea la exigencia de seguir a Cristo, todo lo que somos y tenemos. Esta exigencia se encuentra en las palabras ‘El que no toma su cruz, y me sigue, no es digno de mí. El que asegura su vida, la perderá y el que la pierda por mí, la salvará”, discernió don Constancio Miranda.

En su homilía, el arzobispo de Chihuahua, destacó que la cruz de Cristo ha llegado a ser el símbolo de una vida nueva que se consigue a través de la renuncia de sí mismo, con todo lo que se es y se tiene, para entregarlo a Dios y sus hermanos sin ninguna distinción.

“La vida en este mundo es corta, con mezcla de alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. Buscamos siempre ser felices, y por eso, nos fatigamos para obtener bienes espirituales y materiales, que lo realicen, para adquirir una existencia que excluya el dolor, la enfermedad, angustias y tristezas. Por otro lado, el sufrimiento y dolor están presentes siempre en el transcurso de nuestras vidas, por ello, sin Cristo, sin asumir su cruz, haciéndola nuestra, no es posible lograr la verdadera felicidad en el tiempo y espacio que vivimos. El seguimiento no está reñido con los bienes que Dios mismo ha establecido”, expresó monseñor Miranda Weckmann.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

En ese sentido, urgió a la comunidad católica a que en ese seguimiento a Cristo, a ser verdaderamente cristianos.

“Busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, se nos dará por añadidura, con la luz, fuerza y alegría de quienes lo aman por sobre todas las cosas. Y con ese amor encauzar, nuestros deseos y esperanzas en este mundo, con la entrega a Dios y nuestros hermanos, para la construcción del reino de Dios, como plenitud del proyecto y sentido de nuestras vidas abiertas a la eternidad feliz que esperamos alcanzar”, acotó.

Durante la ceremonia religiosa, y por ser el primer domingo del mes de julio, se realizó la bendición a los estandartes de los diferentes movimientos de la Diócesis de Chihuahua, con representantes de la Adoración Nocturna Mexicana, Agrupación de Esposas Cristianas, Apostolado Mundial de Fátima, Cáritas Diocesana, Centro San José, Colegio Bíblico Apostólico, Coro Diocesano de Chihuahua, Cursillos de Cristiandad, Discípulos de Cristo en la Cruz, Encuentro de Novios, Encuentro Matrimonial Mundial, Escuela de la Cruz, Legión de María, Movimiento Familiar Cristiano, Movimiento de Juventudes Cristianas, Pastoral Diocesana de Música, Pequeños Hermanos de María, Retrouvaille, Talleres de Oración y Vida, entre otras, quienes desfilaron ante el altar previo a que iniciara la santa misa.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

Entre las peticiones que se elevaron en comunidad, el arzobispo Miranda mencionó la oración por los jóvenes que ingresarán esta semana a los espacios para discernir la vocación y discernir si es por la vía de la vida consagrada, para los varones en el Preseminario, y el curso de Pre Vida Consagrada, para quienes sientan el llamada en la iglesia local de acudir a vivir la experiencia religiosa.