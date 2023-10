Llama Asociación Estatal de Padres a respetar resoluciones jurídicas sobre libros de texto

Mario Garza, titular de la Asociación Estatal de Padres de Familia, hizo un atento llamado a las partes involucradas a que respeten la resolución jurídica ante los nuevos amparos que han interpuesto padres de familia en contra de los nuevos libros de texto (LTG) destacando que cuando se desechó la controversia constitucional, ellos sí atendieron cumplieron.

“Nosotros como asociación respetamos y no incitamos a algún tipo de actividad que atentara en contra del proceso de entrega o el proceso educativo porque al final eso es lo que nos interesa”.

Te puede interesar: Pararon labores 80 escuelas de la región de Delicias para exigir la entrega de libros

Pidió de favor a los que están incitando el paro laboral a que permitan que se resuelva el proceso recordando que, como tutores de los menores de edad, la obligación es priorizar el interés superior de la niñez, “lo que importa es que se trabaje en un frente unido”.

Ante la “evidente agenda política” que dijo se observa en algunas de las partes involucradas en el caso, igualmente exhortó a reflexionar que, por ningún motivo, el tema de la educación debe estar en medio de las agendas políticas tal como se está observando actualmente.

Foto: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

“La educación, concordamos que es un derecho universal, pero de la manera en la que se están manifestando, la manera en como se están dando las cosas desde esa parte, estamos atentando contra el proceso educativo”, externó.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Por tal motivo, recalcó que el condicionar las clases a la entrega o no de los libros de texto emitidos por la Secretaría de Educación Pública, únicamente agravará el retraso que se tiene luego de la pandemia por COVID-19, por lo que es indispensable resarcir ese daño y no agravarlo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dejó ver que los libros de texto son un complemento al plan que cada docente ejecuta en los salones respecto a los planes de enseñanza que tiene, por lo que no debe haber escusa para no trabajar, además de mencionar que esos nuevos tomos fueron hechos “al vapor” y no cumplen con los requerimientos pedagógicos.

Juárez Suspensión de entrega de libros divide a escuelas de Juárez; algunas no tuvieron clases

Resaltó la importancia de que docentes y padres de familia trabajen de la mano en pro de los menores de edad, respetando temas sensibles para los tutores, ya que a final de cuentas ellos son los que saben cómo quieren educar a sus hijos en temas específicos, “tenemos que respetar la manera de trabajar de cada padre de familia”.

Recordó que los contenidos explícitos de los libros de texto son lo que motivaron a la asociación a promover el amparo dada la preocupación que visualizaron.