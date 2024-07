Llama Cuauhtémoc Estrada a no utilizar instancias para revanchismos políticos

Ante el proceso que se encuentra desahogando la Secretaría de la Función Pública en el caso del exgobernador, Javier Corral Jurado, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, hizo un llamado a las autoridades a no utilizar las diferentes instancias y órganos para revanchismos políticos.

Y es que, a pesar de que no aseguró que se trate de un revanchismo, sí manifestó su extrañeza respecto a la celeridad que se le está dando al caso del exmandatario y el archivo que se les ha dado a otras tantas denuncias desde hace más de dos años.

Fue por ello que comentó que, a su parecer, se pretende frenar que Corral Jurado llegue a ocupar la curul en la Cámara de Senadores; empero, el morenista precisó no tener certeza si la inhabilitación tendría alcance federal o solo local.

Ante todo esto, dijo concordar con el secretario General de Gobierno, Santiago De La Peña, respecto a que todos deben de comparecer a un procedimiento; sin embargo, acusó que actualmente esos procesos se hacen “ante entes jurisdiccionales de consigna”.

Por tal motivo, subrayó que esos órganos no deben de ser utilizados para concretar revanchismos políticos, refiriendo que él mismo ha sido víctima de esa cuestión; “soy víctima de un tribunal de consigna”.

Aunado a lo antes comentado, el legislador precisó que el actual encargado de despacho de esa instancia, Roberto Fierro Duarte, se encuentra laborando sin ser ratificado aún por el Congreso del Estado, lo cual, pese a no estar incumpliendo la ley, no deja de llamar la atención que no se le dé celeridad al tema para que quede definido su nombramiento o no.

“La figura de encargado del despacho existe porque sería más perjudicial que nadie se hiciera cargo de ella y existe la legitimidad de la gobernadora para nombrarlo, pero ya hace tiempo de ese nombramiento”, expuso el morenista quien recordó que se está a la espera de que la gobernadora, María Eugenia Campos, remita al poder legislativo los documentos faltantes para continuar con el trámite.

Y es que, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el presidente, Noel Chávez, notificó que había devuelto el documento de Campos Galván dado que faltaban unos documentos en relación al perfil de Fierro Duarte, pero a la fecha no se ha notificado sobre la respuesta por parte de la titular del ejecutivo por lo que no se ha podido avanzar en la ratificación o no de ese nombramiento.