Llama encargado de la Fiscalía a la denuncia ciudadana; “no hay que protegerlos”

A días de que tomó el cargo como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, pidió la población en general a realizar la denuncia ante los números de emergencia para poder detener a los responsables de homicidios, que en algunas ocasiones, son cubiertos por los propios vecinos.

“Tenemos identificados algunos responsables de la masacre que surgió en Cuauhtémoc, pedimos a la población que nos ayuden con el llamado a las autoridades, para nosotros poder detenerlos, pedimos que nos ayuden porque hemos visto que algunos grupos cambian de casas de renta y nos dificultan las tareas de investigación” detalló.

Javier Fierro, quien no ha sido aún ratificado por el Congreso del Estado como el nuevo Fiscal General del Estado, explicó que con el tema de la inseguridad del estado, se requiere el apoyo de toda la ciudadanía para poder combatir a los responsables, sea a través de una denuncia formal o hasta la denuncia anónima.

“Debemos incentivar la denuncia ciudadana, pedimos a los ciudadanos que no protejan a los responsables, porque hacen delitos muy sangrientos y criminales que no podemos permitir y que por supuesto no lo vamos a permitir” señaló el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

Tras los constantes homicidios en el estado y con la inseguridad que viven los conductores de DiDi en la ciudad de Chihuahua, comentó que van a continuar trabajando en la integración de las carpetas de investigación, realizando todo tipo de investigaciones para dar con los presuntos responsables.

“Estamos en proceso de entrada, pero eso no significa que vamos a dejar de trabajar o vamos a desproteger a la ciudadanía, estamos reforzando los asuntos precisos como los hechos que se han registrado de DiDi y la delincuencia organizada que se ha registrado a lo largo del estado” señaló Javier Fierro.

Adelantó que en el caso de los generadores de violencia y sobre todo aquellos que se convirtieron en objetivos prioritarios en el estado de Chihuahua, van a continuar siendo investigados por el Gobierno Estatal, ya que aseguró que los presuntos delincuentes cometieron delitos que no cambian con la entrada de una nueva administración.