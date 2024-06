Llama Mario Vázquez a vigilar los procesos de conteo y cómputo de votos

El virtual próximo senador por Chihuahua, Mario Vázquez dio a conocer que ante las irregularidades detectadas en el proceso electoral, estará vigilante de los procesos de conteo y cómputo de votos, y adelantó que estarán denunciando cualquier irregularidad.

Por medio de sus redes sociales, el abanderado por el PAN, PRI y PRD, expuso que, ante el alto número de irregularidades detectadas, con las cuales se pudo haber intervenido de manera maliciosa en los resultados electorales, manifestó tres acciones a tomar.

En primer término, señaló que tiene plena confianza en las leyes, en las instituciones y en los ciudadanos vigilantes, sin embargo, reconoció que existe una vulnerabilidad ante las trampas del poder, por lo que dijo que cualquier irregularidad deberá ser exhibida y corregida.

“No debemos alimentar la división, en el eventual caso de fraude, no serían los ciudadanos quienes lo habrían operado, sino la alta esfera del poder; la democracia nunca se ha tratado del pueblo contra el pueblo, permanezcamos unidos”, instó Vázquez Robles a los ciudadanos.

Por último, aseveró que estarán atentos de las siguientes etapas del proceso electoral, y no dejarán de denunciar las irregularidades, reiterando la invitación a mantener en todo momento la cordialidad.

El panista pidió a quienes simpatizan con su proyecto político, así como con la coalición Fuerza y Corazón Por México y con los partidos que la integran, que no bajen la mirada, no callen la voz y no abandonen la paz.

“Sobre todo, está la voluntad de la gente, nos favorezca o no; esperemos y cuidemos todas las etapas del proceso electoral”, ratificó Mari Vázquez Robles.