Llaman a recoger placas a contribuyentes que ya pagaron

La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado llamó a las y los ciudadanos que ya pagaron su trámite de canje de placas, que pasen a recogerlas, toda vez que alrededor del 26% de las personas que ya realizaron su pago, no las han recolectado.

Este sábado se reportó poca afluencia en las oficinas de Recaudación de Rentas ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad, en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, quienes aprovecharon la apertura de los módulos de cobranza en fin de semana para realizar su trámite de canje de placas.

Hay que recordar, que el viernes pasado, el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, informó que no se multará a la ciudadanía que no pague su cambio de placas; esto, luego de que desde el Congreso del Estado se exhortara al Ejecutivo EStatal para extender el periodo de canje de placas hasta enero del 2023.

Cabe mencionar, que, aunque en un inicio se anunció que a partir del 1 de septiembre se multaría a las personas que circularan en sus vehículos con placas viejas, con cantidades de hasta 4 mil 800 pesos, este viernes por la mañana, el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, informó que no se multará a las personas que no realicen el canje de placas, pues indicó que no es una medida adecuada y que en cambio, se está valorando la forma de incentivar a la ciudadanía a que haga su trámite sin imponer como sanción una multa.

Replaqueo / Foto de: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Hay que recordar que al momento, han pagado el trámite alrededor de un millón 36 mil de personas, aunque solo 799 mil 899 personas han concluido el proceso, con la recolección de sus nuevos metales; la Secretaría de Hacienda reportó que 236 mil 290 personas ya pagaron su placas, pero no han pasado a recogerlas.

Chihuahua Reporta Hacienda 729 mil trámites de canje de placas

Es así, que está por concluir el pago por la totalidad del padrón vehicular, que se estima en 1 millón 200 mil automovilistas, según informó el Secretario de Hacienda José de Jesús Granillo Vázquez, población que se estima por los trámites que se realizaron el año pasado con el programa Borrón y Cuenta Nueva, aunque la dependencia estatal tendrá hasta 1 millón 500 mil juegos de placas para continuar otorgando las placas durante el resto de la administración.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Gobierno del Estado destacó que quedan solo cinco semanas para realizar el canje de placas, por lo que se invita a la población que aún no ha realizado su trámite, para que aproveche la atención que se brinda en los megacentros.

El horario de atención de los megacentros y los módulos de recaudación es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 pm, mientras que los días sábados se tiene un horario de 9:00 am a 2:00 pm.