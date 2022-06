Llega a Chihuahua César D. tras dos años recluido

A casi dos años de haber sido detenido en el estado de Florida y tras haber concluido su proceso penal en los Estados Unidos, el exgobernador del Estado César Horacio D. J. fue enviado a México para que inicie su proceso de extradición formal y sea presentado ante un juez de control, por las investigaciones que le sigue la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con declaraciones del abogado del exgobernador, Ricardo Sánchez Reyes Retana, refirió que su cliente no tiene nada que devolver, pues él no se ha robado nada. "Él no tiene nada que devolver porque no se robó nada, él no tiene nada que reparar porque no se robó nada y está perfectamente acreditado" y reiteró que sólo puede ser llevado ante un juez por el presunto delito de peculado.

Explicó que el patrimonio de su cliente no se incrementó durante su periodo como gobernador, pues antes de llegar al cargo era empresario ganadero. "(La PGR) analizó pericialmente el patrimonio de los señores Duarte, las propiedades que hoy tiene César y su familia, (...) son las mismas propiedades que César heredó cuando era joven, no ha incrementado su patrimonio en absolutamente nada".

Fue el 8 de julio de 2020 cuando elementos de los Servicios de Alguaciles Federales (US Marshals Service) ubicaron al exgobernador en uno de sus negocios ubicados en Miami, dedicado a la compra y venta de refacciones de vehículos, que era uno de los negocios que le apasionó por años.

En el exterior de ese negocio llamado “Chávez used autoparts”, ubicado en la avenida 11 y 22 Street, fue donde se capturó la última foto en libertad del exmandatario, quien vestía una camisa de color blanco y se encontraba aparentemente molesto y esposado por los agentes federales de Florida.

Luego de enfrentar todo un proceso penal en la unión americana, y tras los intentos que realizaron sus abogados en los Estados Unidos por conseguir su libertad bajo fianza, no lograron obtener la libertad de César Horacio y en cambio se mantuvo por dos años detenido, incluso en los últimos meses su salud se deterioró a raíz de una hernia que se le generó por el accidente que sufrió al caer en el helicóptero en 2015.

Luego de haberse llevado todo el juicio en su contra en Florida, los abogados decidieron interponer un recurso nombrado como habeas corpus, que es una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida a que sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto, es decir analizar si hubo irregularidades durante su detención, lo cual también fue negado por el juez federal.

El abogado en Chihuahua, Juan Carlos Mendoza, dijo luego de que concluyó el proceso penal y que se agotaron todos los recursos para impedir la extradición de César Horacio, consideraron que es necesario el regreso del exgobernador para que pueda estar de nuevo con su familia y que enfrente la justicia en el estado para terminar con las acusaciones en su contra.

De acuerdo con la investigación que inició la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Horacio es responsabilizado de haber presuntamente participado durante 2011 y 2014 en un desvío de 96 millones 685 mil 253 pesos a través de la empresa Unión Ganadera Regional División del Norte, así como por el delito de asociación delictuosa.

A pesar de que existen al menos 21 carpetas de investigación en contra del exmandatario César Horacio, sólo esa acusación le puede fincar la Fiscalía General del Estado, ya que fue la carpeta de investigación que derivó la solicitud de extradición con el Gobierno de la República y la ficha roja que se interpuso ante la Interpol.

Durante la mañana del jueves, se dio a conocer que el Departamento de los Estados Unidos había aceptado finalizar el proceso penal e iniciar con el proceso de extradición de César Horacio, por lo cual fue enviado por la tarde a la República Mexicana, donde arribó a la Ciudad de México para llegar a las primeras valoraciones médicas.

La Fiscalía General de la República confirmó que el exgobernador arribó a la Ciudad de México, luego de que el gobierno de los Estados Unidos de América entregó en extradición internacional al gobierno de México, para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.

Conforme a sus facultades y atribuciones, procederá a la entrega del reclamado a las autoridades del estado de Chihuahua, a fin de que pongan al señor César “D” a disposición del juez de control del Distrito Judicial Morelos de dicha entidad, en virtud de que el 8 de octubre de 2019 libró la orden de aprehensión en contra del reclamado y ante quien se iniciará el proceso penal correspondiente.

Por su parte, el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, dijo que al arribar el exmandatario a la ciudad de México se ejecutó la orden de aprehensión en su contra para que fuera enviado a la ciudad de Chihuahua, a fin de que pueda ser presentado ante un juez por los delitos antes mencionados.

César D. hizo su arribo a la ciudad de Chihuahua durante la tarde noche, donde ya le tenían un espacio reservado para que pudiera permanecer el exgobernador hasta que concluya su proceso penal, por lo que posiblemente durante las próximas horas se puede convocar a una audiencia de formulación de cargos para que le den a conocer el motivo oficial por el cual es requerido por las autoridades estatales.

Es de mencionar que César Horacio fue señalado desde finales de su sexenio por presuntos actos de corrupción, esto tras la campaña a gobernador de Javier Corral Jurado y posteriormente el denominado Operativo Justicia para Chihuahua que realizaron en contra de exfuncionarios y empresarios que presuntamente cometieron desvíos por instrucción del exmandatario.

