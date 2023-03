Llega la nieve a Chihuahua Capital, plumea en norte de la ciudad

Esta noche comenzaron generalmente reportes de caída de nieve en sectores del Periférico de la Juventud al norte de la capital, se pronosticó que después de las 8 de la noche, se reportó su presencia principalmente en zona norte y parte del centro.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que temprano sobre una alerta por dicha posibilidad durante este sábado y la madrugada del domingo, donde se esperan precipitaciones en forma de nieve y aguanieve por lo que se pide a la población tomar las debidas precauciones y no salir si no es necesario.

De acuerdo con el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, para las próximas horas se prevé que continúen las precipitaciones en forma de lluvia en gran parte de territorio Estatal, esto por la décima tormenta invernal de la temporada.

Diversas corporaciones, así como Servicio Meteorológico Nacional, indican extremar precauciones como: Conducir con Precaución, no salir si no es necesario, abrir una ventana de su domicilio si es que enciende el calentón para que haya ventilación, no dormirse con el calentón encendido.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, elementos de la Policía Vial y Policía Municipal, estarán realizando operativos en diversas partes de la ciudad por si es que conductores quedan varados en avenidas de alta velocidad por cristalización de las calles, esto para apoyar a conductores y evitar accidentes.