Llegan a los 50 años de cátedra en el ITCh

El ingeniero Francisco Marcelo Pinoncelly Proal y el ingeniero Ubaldo Armando Ramos Castro han entregado 50 años de sus vidas a la noble labor de educar a miles de ingenieros egresados del Instituto Tecnológico de Chihuahua, quienes han visto pasar por sus aulas y talleres de práctica a las futuras promesas de la ingeniería chihuahuense, y construido un sólido aprendizaje teórico y práctico en cien semestres impartidos, a los que esperan sumar aún más, en su apostolado educativo.

El próximo mes de septiembre, serán reconocidos entre un selecto grupo de empleados, además de Antonia González Fonseca y Eloy Ávila Roberts, quienes son considerados casos especiales en el país y motivo de orgullo del Tecnológico de México a nivel institucional y del sistema.

Elizabeth Siqueiros Loera, directora del ITCH, agradeció a cada uno por la motivación y orientación brindada al alumnado a lo largo de 50 años de esfuerzo y dedicación frente a grupos, desarrollando en sus estudiantes a lo largo de estos años todas sus vivencias, potencialidades y habilidades para llegar a formar buenos y mejores ciudadanos para nuestro país.

El ingeniero Francisco Marcelo Pinoncelly Proal, de 73 años cumplidos, se ha desempeñado como docente, ha sido un integrante activo del sindicato y ha dirigido el proyecto Mini Baja, con la creación de prototipos de vehículos con motor de combustión interna; y de Fórmula SAE, durante 34 años continuos, siendo un proyecto único que se desarrolla en el Tecnológico de Chihuahua –que no hay en ninguna institución de Educación Superior en el país, ni pública ni privada-, que le ha aportado imagen y prestigio al Tec de Chihuahua a nivel internacional.

“Son sentimientos encontrados; algunas veces es muy fácil decir 50 años de servicio, otras, parece que fue ayer que entramos a la institución. Realmente he pasado muy rápido todo este momento, todos estos 50 años. Ha habido muy buenos aciertos y hemos tenido también problemas serios. Hablo de todo, porque ha habido buenas y malas. Lo que hemos tenido es trabajo”, afirmó el entrañable docente.

El ingeniero destacó que el trabajo del docente es con material humano, especialmente en los proyectos de diseñar, construir, probar y competir a Estados Unidos con el prototipo contra 100 universidades de todo el mundo. Logró acuñar éxitos, como el de 1996, cuando obtuvo para el Tec de Chihuahua el primer lugar de la competencia. En 1993 y 1997, obtuvo los reconocimientos al Segundo Lugar; y en muchos años también obtuvo terceros y cuartos lugares. En Fórmula SAE, el mejor lugar obtenido hasta ahora, es el 19, de 100 universidades.

Destacó que su familia es uno de sus más fuertes pilares, y que ha sido su esposa, Martha Helena Peña Payán, quien lo ha acompañado en las buenas y en las malas, y le agradeció todo su acompañamiento; y a sus hijos quienes siguieron sus pasos, Francisco Marcelo, Ricardo y Eduardo Pinoncelly Peña. “Mis hijos –los tres-, terminaron la carrera de Ingeniería Mecánica, aquí en el Tec. A uno de ellos le gustó más la música y se dedica a ella. Los otros dos, están trabajando en General Motors, en Detroit”, compartió. Actualmente tiene cuatro nietas, y están en la espera del nacimiento de la quinta nieta.

Como una gran muestra de humildad, al dirigirse a sus alumnos, pidió una disculpa por los errores cometidos; y compartió que a todos los tiene en el corazón, a los más de mil 200 estudiantes a quienes ha impartido clases.

Francisco Pinoncelly descartó planes de retiro, y afirmó que mientras la salud le permita seguir frente a grupo, seguirá, conforme a lo que se dicte de lo Alto.

“Seguir trabajando con ganas y que se pueda ser efectivo en el trabajo. Hace 20 años que nos pudimos haber retirado y todavía seguimos el tiempo que se nos permita. La educación es muy dinámica, tenemos que acoplarnos a las condiciones que se presenten. Esta pandemia puso un reto, porque pensamos que no se podía dar la educación fuera de las aulas, y resulta que sí se pudo. Hay que meterle ganas bajo cualquier circunstancia”, dijo.

El ingeniero Ubaldo Armando Ramos Castro cursó la carretera de Ingeniería Industrial en Eléctrica, ingresó como docente al Instituto Tecnológico de Chihuahua el mes de octubre de 1971; y posteriormente, el 16 de mayo de 1985 ocupa el puesto de jefe de Laboratorio de Ingeniería Eléctrica, donde continúa recibiendo a sus estudiantes.

“Me siento muy a gusto de estar aquí, en lo que amo, que es la enseñanza. Aquí era muy diferente, estaba la cafetería de Don Balta, había edificios que no existían y todos éramos muy buenos amigos, ¡todavía lo somos! Como me gusta hacer lo que hago, sigo aquí todavía”, compartió.

Entre las materias que ha impartido –ahora en modalidad virtual por la pandemia-, están Electricidad y magnetismo, Física, Física II, Mediciones Eléctricas, Análisis de Circuitos Eléctricos, Máquinas Eléctricas, y Pruebas y Mantenimiento Eléctrico.

Inició su vida docente como Técnico Eléctrico en el año de 1971, y cursó la carrera de Ingeniería en modalidad abierta. Actualmente sigue en la docencia con la experiencia y sabiduría que le aportan sus 70 años cumplidos.

“Soy como un pescadito, que está flotando aquí. No me he cansado de dar clases. Siempre hay una atmósfera muy positiva con los alumnos, que me agrada. Así han pasado 50 años, poco a poco”, expresó. Los triunfos en la vida familiar se han visto coronado con sus tres nietos, de 23, 16 y 10 años. Tiene dos hijas y un hijo, quien se desempeña laboralmente en Querétaro, mientras que su hija Dinorah estudió un doctorado, quien imparte clases en el Tec de Chihuahua y en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El ingeniero Ramos Castro ha apoyado como instructor en el marco del Congreso Académico 2018 y Congreso Académico Innovation 2020, donde ha sido juez para calificar los proyectos, con el taller de Mediciones Eléctricas. Ha colaborado en otras instituciones educativas como el Conalep, donde laboró durante 30 años. También participó en el Equipo de Futbol de Profesores, donde jugaba como lateral derecho en la posición defensa, en el que incursionó en torneos nacionales. Entre los compañeros que recuerda con cariño, citó al prefecto ‘Chaparrito’ Rodríguez.

“A los alumnos, que le echen muchas ganas, porque cada vez está más competido esto; la tecnología avanza mucho. A mí la pandemia me agarró como dicen ‘a bailar descalzo’. No tengo contemplado retirarme”, manifestó, al tiempo que auguró más educación por impartir y alumnos para formar desde el TecdeM, Campus Chihuahua.