Llegan primeras simpatizantes al punto de encuentro de la marcha del 8M

Las primeras simpatizantes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, comenzaron a llegar a las inmediaciones de la glorieta de Francisco Villa en punto de las 15:00 horas, lugar que se ha convertido, con el pasar de los años, en el punto de reunión para arrancar con este movimiento.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"A estas alturas de la vida, no es necesario explicar el porqué es esta marcha, sabemos que cada año urge hacer un movimiento para externar nuestro enojo, y esperamos que las autoridades permanezcan al margen de las actividades", explicó una de las marchistas, cuyo nombre se omití por seguridad, pero es una joven de 34 años de edad.

En el lugar, elementos de la Policía Vial acudieron para supervisar el inicio de esta marcha, y evitar que algún vehículo impida que se pueda realizar o que genere algún peligro para la integridad de las cientos de mujeres y un tanto más de personas que acuden a apoyar esta causa.

"Venimos para marchar por las mujeres que no están, por las que no se hicieron justicia, por las que aún no se hace al haber un proceso en su nombre o por las que quedaron impunes", explicó otra de las quejosas que la tarde de este martes, acudió a sumarse a la lucha por los derechos, el respeto y la justicia hacia las mujeres.