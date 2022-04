Lleva Imss vacuna contra Covid-19 a zona serrana

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua lleva a cabo la campaña intensiva de vacunación contra el Covid-19 a mas zonas mas alejadas de la Sierra Tarahumara.

El titular del IMSS en Chihuahua, Arturo Daniel Bonilla y Calderón, indicó que lo anterior se realiza en las 144 Unidades Médicas Rurales y los tres hospitales del IMSS-BIENESTAR: el Hospital Rural (HR) No. 36, en Valle de Allende; el HR No. 26, en Guachochi y el HR No. 18 en San Juanito, Bocoyna.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, señaló que la vacuna se acerca mediante una avioneta a las comunidades de más difícil acceso a través del Programa Zona Aére

Lo anterior, a través de unidades médicas y hospitalarias del Programa Imss-Bienestar

Se informó que se aplica el biológico AstraZeneca a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad y aquella que quiera completar su esquema o recibir el refuerzo correspondiente.

Foto: Cortesía | Imss

Bonilla y Calderón resaltó que la población beneficiada con esta campaña intensiva de vacunación se ubica en los siguientes municipios serranos: Bocoyna, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza y Nonoava, en donde la mayoría de los habitantes son indígenas.

Para conocer dónde se ubican las sedes de vacunación del IMSS, se puede consultar el link: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/Covid-19/recomendaciones/IMSS-ListaNacional-Refuerzos-Covid-19.pd

En esta actividad se están observando las medidas sanitarias y de protección para evitar contagios de Covid-19, entre ellas, higiene frecuente de manos, uso de cubrebocas y sana distancia.