Llueve hacia el norte, reportan caída de granizo y presencia de nubes en casi toda la capital

Este miércoles durante la tarde se reportaron lluvias, con movimiento eléctrico y granizo en sectores al norte de la ciudad de Chihuahua Capital, estas forman parte del frente frío número dos de la temporada invernal de este año.

Fue en la colonia San Felipe donde se concentraron por unos minutos las lluvias, extendiéndose al centro y casi al sur de la ciudad, acompañados por truenos y fuertes vientos.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Las precipitaciones se reportaron principalmente al Norte, sin embargo en la Zona Centro, Colonias más al Sur como San Rafael, y las aledañas al Cerro Coronel también se presentaron, sin embargo las nubes aún se concentran al norte.

Madera Granizó por casi 15 minutos en Gómez Farias y Madera, ¡toma tus precauciones!

En zonas cercanas a la Vialidad los Nogales e Industrias también estuvieron presentes además de llegar a colonias como Granjas, Santo Niño, y las cercanías de la Ciudad Universitaria de la Uach Campus I.

Foto: Isabel Velazco | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo Coordinación Estatal de Protección Civil Chihuahua, mencionaba que durante lo que queda de este 05 de octubre, habrán lluvias ligeras, con posibilidad de acumulados puntuales entre 30 - 40 milímetros en 24 horas sobre los municipios de Carichí y San Francisco de Borja.

Por lo que se solicitó a la ciudadanía que no tiren basura para no tapar alcantarillas y no intenten transitar por calles, avenidas o arroyos inundados y con agua corriente, durante esta temporada extrema precauciones para evitar accidentes.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

También menciona que si sufres una afectación consecuencia de estas lluvias puedes reportarlo de manera inmediata al número de emergencias 911, además se pide seguir las cuentas oficiales de estas autoridades para poder estar preparado en caso de peligro.

También se mencionó que durante las lluvias registradas el pasado 04 de octubre en las zonas serrana y fronteriza, no se reportaron afectaciones mayores, sin embargo se movilizó al personal operativo de dichas localidades por reportes de acumulación de agua en varios puntos de la ciudad, así como inundaciones en algunas viviendas de Ciudad Juárez.