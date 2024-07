¿Lo sabías? Hay cuatro mujeres que son conductoras del Bowi

La presencia de mujeres en las operadoras de transporte público es más habitual con el paso de los años, tal es así que actualmente son cuatro mujeres las que forman parte de las rutas troncales de Bowi, quienes salen todos los días a buscar su sustento conduciendo por la ciudad.

En la Terminal Sur de la ciudad se encuentran tres mujeres las que manejan los camiones, mientras que en la Terminal Norte solo hay una conductora de las rutas troncales, teniendo todas horarios rotativos y las mismas rutas que siguen estas unidades.

Ante esto, algunos de los usuarios de este transporte urbano manifestaron su agrado hacia las conductoras, debido a que parecieran tener mayor responsabilidad al encontrarse tras el volante de una unidad pesada con decenas de pasajeros a bordo.

“Siempre dicen que las mujeres manejan mal, pero las veces que me he subido a un camión conducido por una mujer, siempre es más cómodo y me siento segura”, fue el comentario de Eva, una joven de 18 años que toma el Bowi todos los días para ir a su trabajo en el centro de la ciudad.

La joven también indicó que, a diferencia de la mayoría de los conductores, tanto de urbanos como de Bowi, las conductoras parecen más conscientes y se preocupan más por los pasajeros, procurando no frenar precipitadamente y conduciendo de manera suave.

Por su parte, Gabriel, un hombre mayor elogio el trabajo y la capacitación brindada a estas mujeres que se encargan de conducir las rutas troncales del Bowi, por su estricto cumplimiento de las normas de tráfico que incluyen respetar los pasos peatonales, cruces con semáforos, no utilizar sus celulares al volante y respetar sus límites de velocidad.

Gabriel comentó que la inclusión de mujeres en el transporte público es necesaria, debido a que ellas parecen tener mayor tacto al momento de conducir unidades de grandes dimensiones, lo que convierte en el viaje de los usuarios en uno más seguro e incluso más cómodo.

Cabe resaltar que esta creciente oportunidad para el ámbito del transporte público para las mujeres es cada vez más grande, muestra de esto es la convocatoria para un curso de manejo de camiones urbanos que fue lanzado por el Instituto Municipal de Mujeres.

Este curso iniciará el próximo 29 de julio y concluirá hasta el 14 de agosto, teniendo la finalidad de capacitar a las mujeres para que puedan tener el acceso a conseguir este tipo de trabajos, fortaleciendo su economía.

Cabe resaltar que la presencia que tienen las mujeres en el transporte público en la actualidad, es una muestra de su capacidad para desempeñarse en roles que normalmente son asociados con los hombres, lo que puede ayudar no solo a romper la diferencia de género, sino que podrá brindar autonomía financiera y estabilidad para las familias chihuahuenses.