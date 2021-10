Los 15 desaparecidos estuvieron en un domicilio en la colonia Independencia

A doce días de que el grupo de 15 personas perdió toda comunicación al intentar cruzar a los Estados Unidos, las autoridades no han podido obtener mayor información de los hechos, más que el aseguramiento de dos vehículos quemados y casquillos percutidos, pero ni una sola señal o rastro de los desaparecidos.

Según revelaron los familiares, quienes resguardan sus datos personales ante los múltiples casos de extorsión, el grupo estuvo resguardado en un domicilio ubicado en la colonia Independencia, cerca del Cerro Coronel, del 22 al 25 de septiembre, en espera de poder hacer el viaje.

“Él me dijo que estaba frente a un cerro muy bonito, que estaban esperando a que juntaran el dinero para poder pagar el derecho de vía, y el día 25 por la noche salieron con rumbo a Ojinaga, donde emprenderían el camino de dos días, pero nunca supimos si era la casa del ‘coyote’ que llamaban Carlos o de quien era esa propiedad”, señaló uno de los familiares.

De acuerdo con la información compartida por una de las víctimas, quien dio a conocer la ubicación a través de Google Maps del domicilio donde se hospedarían por dos días, la vivienda se encuentra ubicada sobre las calles 43 ½ y Ochoa, donde estuvieron las 15 personas luego de que el “coyote” las trasladara a ese lugar.

Al momento no se ha intervenido el domicilio, incluso la persona que mantiene la ubicación no ha tenido comunicación con las autoridades de Chihuahua, toda vez que se encuentra en su lugar de origen fuera de la entidad, cuya investigación aún no llega al estado.

En lo descrito por uno de los desaparecidos, a través de mensajes, explica que la vivienda se encontraba en mal estado, que incluso el techo que tenía era de lámina, pero que los habían tratado bien durante los dos días que permanecieron en la ciudad de Chihuahua, hasta que partieron a Coyame.

La última conexión registrada de una de las víctimas desaparecidas en esa zona fue el 25 de septiembre a las 21 horas, cuando pretendían cruzar el desierto; esta persona se despidió de su familia y les avisó que tendrían contacto dos días después cuando llegara a los Estados Unidos.

Al momento, la Fiscalía General sigue con las investigaciones en esa zona del estado y ha logrado identificar a 8 de los 15 desaparecidos, quienes son originarios de Chihuahua, Querétaro y del Estado de México, según los reportes de desaparición que han interpuesto los familiares de las víctimas.

Las personas que han sido identificadas o cuentan con reporte de desaparición han sido los siguientes:

Amador Aguilar Mendoza

Benigno Alberto Álvarez Castro

Emmanuel Aguilar Bailón

Javier Ricardo López Rodríguez

José Luis Pallares

Lorenzo Abraham González Mendoza

Luis Carlos Islas Villegas

Elías Girón