“Los militares están cazando a migrantes, no a traficantes de migrantes”: Asociación

Jorge Pérez Cobos, director de la asociación Uno de Siete Migrando, señaló que los delitos contra migrantes son una constante desde siempre, y subrayó que el crimen organizado se aprovecha de estas necesidades, y esto se da gracias a las políticas restrictivas que tiene el Estado Mexicano; entre más se endurecen estas políticas, más es redondo el negocio para el crimen organizado.

“Los militares están cazando a migrantes con niños, y no a traficantes. Se debe parar con esta política militarizada en contra de las familias migrantes y abordar una política humanizada de atención a las personas migrantes. Qué bonito que fuera un ejército de sicólogos, y trabajadores sociales las personas que estuvieran apoyando el tema migratorio, y no militares”, afirmó.

Migrantes en el municipio de Chihuahua / Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Abundó que la preocupación por las políticas de militarización, no atañen únicamente a los elementos de la Guardia Nacional, en las calles y carreteras cazando a los migrantes, sino también en algunas dependencias donde hay funcionarios públicos.

“En las oficinas del Instituto Nacional de Migración, la mayoría de los directores de Migración son militares o ex militares, comparto esta preocupación, y hago una invitación a la sociedad a poner el ejemplo de cómo se debe tratar a las personas migrantes, como familias, como ver en el migrante que pasa por México, a todos nuestros familiares, que seguramente tenemos y que están en otro país”, exhortó.

Jorge Pérez Cobos, explicó que entre más difícil sea para una persona subirse a un camión, porque mandaron una circular diciendo que para vender un boleto de camión se requiere un control migratorio por parte de la agencia de camiones, -cosa que inconstitucional, y no tiene ningún fundamento-, más fácil para el crimen organizado es vender, o que las personas se vean obligadas a meterse a estas redes de tráfico de personas.

“Entre más militares haya cuidando a los migrantes y su traspaso por el país, más se van a tener que meter a las redes del crimen organizado los migrantes”, aseveró.

Juárez "Queremos trabajar": Se manifiestan migrantes venezolanos en el bordo del Río Bravo

Migrante en el municipio de Chihuahua / Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, enfatizó que los militares están cazando migrantes, no a traficantes de migrantes, e hizo alusión a las noticias sobre el rescate de personas migrantes, y no de detenciones por este delito.

En el tema de los migrantes venezolanos que han llegado a Ciudad Juárez, mencionó que hay reportes de que la frontera juarense se encuentra saturada, aunque no se prevé un impacto para Chihuahua Capital.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Ahorita Juárez está súper saturado. La verdad es que no afecta a la ciudad de Chihuahua cuando se desborda Juárez, la gente está allá a un pasito, y difícilmente están pensando en bajar, son tres horas y media, o cinco en un camión. No creo que haya mucho conflicto, hasta el momento no se nos ha dado en la Casa del Migrante”, mencionó.

El director de Uno de Siete Migrando, acotó que se presenta un flujo regular, con nacionalidades que siguen siendo originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala.

“Seguimos con 80 camas disponibles para recibir migrantes, salvo casos muy extremos, estamos recibiendo familias, por la desventaja que eso representa para ellos, sobre todo cuando son monoparentales”, finalizó.