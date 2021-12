Los recibos de nómina secreta provocaron mucho daño: Jáuregui

El secretario general de Gobierno César Jáuregui lamentó el gran daño que causaron los recibos de la nómina secreta, donde presuntamente participaron algunos ex funcionarios corralistas, por lo que dijo que las próximas convocatorias serán apegadas a la ley.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El secretario general de Gobierno César Jáuregui dijo que no se ha dado a conocer los nombres de los ex funcionarios Corralistas que participaron en la falsificación y que no se tienen mayores datos.

Señaló que la moraleja de este situación es que los funcionarios deben de actuar siempre de la manera correcta, porque dicha acción al margen de la ley provocó mucho daño.

Aclaró que desde la administración pasada con Luis Fernando Mesta al frente de la secretaria de gobierno se interpuso un recurso para desechar las pruebas contra el notario público Luis Raúl Flores Sáenz, mismo que se guardó, sin embargo César Jáuregui dijo que dicho recurso existe y se le dará trámite y deberá de resolverse.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Hay que mencionar que los recibos de la nómina secreta fueron fabricados y se falsificaron los sellos notariales de los libros que resguarda la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado.

El funcionario aseguró que los ex funcionarios que actuaron al margen de la ley deberán de recibir la sanción correspondiente pero todo deberá de acreditarse.

Acotó que las próximas convocatorias para ocupar alguna de las notarias vacantes deberán de hacerse con apego a las disposiciones de la Ley de, Notariado y en consenso con el gremio de Notarios.

“Nunca se debe de perder la empatía con este sector porque da mucha certidumbre a los actos jurídicos que se realizan en el estado”, mencionó.

Recalcó que durante el quinquenio pasado se perdió la comunicación y el extremo fue querer perjudicar al gremio.

Anunció que tras la reunión que sostendrá con el director del Registro Público y del Notariado en el mes de enero a fin de que la gobernadora María Eugenia Campos pueda definir la fecha de las convocatorias.