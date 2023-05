Lucen caballos Appaloosas de crianza chihuahuense en Exposición Ganadera

El criador de caballos de la raza Appaloosa en el estado de Chihuahua, Raúl Yáñez Bustillos, exhibe ejemplares en la Exposición de la Convención Nacional Ganadera 2023, con sede en la ciudad de Chihuahua, cuya genética y líneas ha desarrollado a lo largo de 40 años de crianza, al haber iniciado con esta raza desde 1983.

“Soy criador de caballos Appaloosa desde 1983; he ido mejorando año con año mi raza, casi en todos los eventos, exposiciones y demás, mis caballadas sobresalen. Actualmente soy el criador de caballos Appaloosas más grande México, y posiblemente del continente. No precisamente porque haya muchos criadores de esa raza. Yo me decidió por esta raza por lo hermosa y versátil que es. Antes era criador de Cuartos de Milla, pero con el tiempo me convertí en un criador de raza Appaloosa, y actualmente, -inclusive-, soy el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Appaloosa. Llevo mis líneas, mi genética, perfeccionó y colaboró para que otros criadores se puedan registrar en mi asociación”, compartió para El Heraldo de Chihuahua.

Acotó que por medio de la asociación, puede registrar caballos de cualquier parte del mundo, siempre y cuando, reúnan las características de su raza. Previamente había sido criador de caballos Cuarto de Milla, sin embargo, hace cuatro décadas tomó la decisión de dedicarse a la crianza de Appaloosas.

La crianza de ganado la realiza en El Huérfano, un rancho que se encuentra situado en la carretera a Ojinaga, a unos 80 kilómetros de Chihuahua Capital, donde el clima es extremoso y árido.

“Mi rancho es árido 100%, pero lo manejo con mucha prudencia y de acuerdo con los climas, como se va presentando. Mi caballada y vacas son, precisamente, muy rústicas porque se crían en un terreno hostil, y al terreno que vayan, pueden tener un gran éxito”, afirmó el productor ganadero.

En el rancho El Huérfano, también se produce ganado vacuno Brahman Americano, lo que lo convierte en el único productor en el estado de Chihuahua de esta raza, que es muy resistente a los terrenos áridos de esta región chihuahuense.

Aunque admitió que la ganadería en el estado de Chihuahua, por su situación climática es difícil, Raúl Yáñez destacó que los chihuahuenses están acostumbrados a estar en crisis por situaciones climáticas, normalmente, pero siempre encuentran un camino de salida.

“Los retos de la ganadería hoy en día son eficientarse, tener buenas razas. Hay mercado para todo, nada más es cuestión de trabajo y hacerlo con la mejor de las actitudes y profesionalismo. Participó en las Exposiciones Ganaderas desde su inauguración, y donde sus ganados vacuno y equino, se perfilan para ser campeones, en las categorías de Mejor Ejemplar”, mencionó.

Yáñez Bustillos refirió que cuando fue criador de Brangus, también llegué a tener Brangus campeones. Actualmente, no participa en los concursos como criador de Brahman Americano, en virtud de que es el único criador en el estado de Chihuahua.

“Pero mi ganado lo vendo mucho para sacar otras razas como la Brangus, la Charbray, y todas las híbridas que se obtienen de la cruza del Brahman Americano. El ganado vacuno tiene una fuerte demanda en el mercado nacional, con otros criadores y ganaderos”, agregó.

En el caso de los caballos, desde el rancho El Huérfano, en Chihuahua, han salido para exportación a una gran mayoría de los países del continente americano, desde Estados Unidos, Canadá, y otros; sin embargo, aclaró que la venta no se hace en gran escala, porque es una raza muy especial.

“Los van comprando aquellos criadores que quieren mejorar su raza, o tener caballada de mi raza”, explicó Raúl Yáñez.

Y abundó, “Siento que mis caballos han sido importantes para conocer al mismo estado de Chihuahua, a México, porque dicen los appaloosistas que el caballo Appaloosa es un cuarto de milla, pintado. Es decir, tienen la genética, la morfología de un Cuarto de Milla, pero con los colores que los caracterizan. Es un caballo sumamente versátil, muy noble, muy resistente, y sirve para la actividad ganadera que se seleccione; o actividad deportiva. Pueden ser buenos para correr, buenos para charrear, buenos para saltar, buenos para toda la actividad que se les enseñe. Es sobre todo, muy hermoso”, compartió el licenciado Yáñez.

El experimentado criador, refirió tener un cariño especial por un caballo llamado Power Dream House, nacido en México, que ha sido campeón del mundo, llenando de orgullo al rancho El Huérfano, a Chihuahua, y a Raúl Yáñez Bustillos. Cariñosamente es llamado El Naranjo, por ser hijo de una yegua, que en su registro, su nombre es Naranja.