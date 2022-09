Luego de más de 10 días, reparan socavón en la Sacramento

Tras 11 días de que se generó el socavón en la avenida Sacramento a la altura de la Avenida Teófilo Borunda, el Presidente Municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza, anunció que los trabajos de reparación concluyeron en la zona y ya no hay riesgo de que se genere daños en el lugar.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, había participado en los trabajo de reparación en días pasados, donde anunciaron que habían hecho una serie de cambios en una línea de agua, lo que había generado humedad y finalmente formó el hundimiento en esa zona.

"En esta temporada de lluvia me reportaron por esta red social varias veces un socavón en vialidad Sacramento, me da gusto decirles que ya se encuentra atendido y no representa peligro alguno, recuerden que pueden presentar sus reportes mediante la aplicación" fue el mensaje que emitió el Presidente Municipal a través de sus redes sociales.

Por otra parte el Presidente Municipal, anunció que están atendiendo todo tipo de desperfecto en un lapso de 72 horas, pero que es necesario que los ciudadanos, hagan el reporte correspondiente al número 072 o a través de la aplicación Marca el Cambio.