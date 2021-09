Luis Rubén Maldonado es nominado a “The Napolitans Victory Awards”

Luis Rubén Maldonado Alvídrez, colaborador de El Heraldo de Chihuahua, obtuvo la nominación al premio “The Napolitans Victory Awards” en la categoría “Columna Política del Año”, por su columna “Ultimaletra es imagen” publicada en las páginas de esta casa editora desde enero 2008.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los Napolitans fueron concebidos en la ciudad de Washington, DC, durante 2012 como “The Victory Awards”, y fue con la misión inédita de conceder un reconocimiento al trabajo y talento de consultores y profesionales en la comunicación y del marketing político que trabajan con audiencias hispano-parlantes.

Estos premios mantienen la misma misión y tienen la meta de incentivar y reconocer la participación de este sector de la población en la consultoría política puesto que consideramos imperativo que ocupen el lugar que merecen.

Desde 2017 y en adelante, los premios sinónimos de excelencia, adoptan el nombre del padre de la consultoría política Joseph Napolitan, quien obtuvo de manera póstuma el Honorary Victory Award en 2014.

The Washington Academy of Political Arts & Sciences (The WAPAS) entrega The Napolitans Victory Awards, reconocimientos para estos creadores de ideas y que también se constituyen en un homenaje a Joseph “Joe” Napolitan, considerado el padre de la consultoría política.

En este sentido, Maldonado Alvícrez compite contra colaboradores de medios de distintos países de habla hispana, como: Allende Martín De Mateo, de España, con “ASALTO AL CORAZÓN DEL PUEBLO NORTEAMERICANO”; la columna de Fanny Ramírez Esquivel, de Costa Rica; la columna de Felo Alejandro Jiménez Pérez de Venezuela, Lecciones sobre elecciones de Marco Antonio Sifuentes Martínez, de México y Conexión México, de Ruby Soriano, también mexicana.