Madre de alumno de Cecytech pide justicia; señala que derechos de su hijo fueron vulnerados

“Ya no hay más a dónde acudir, ya fui a todas las instancias que pude y no hay justicia por lo que le ocurrió a mi hijo”, expresó Keren Ruíz, quien indicó que en el CECyTECH 19 se vulneraron los derechos de su hijo de 16 años, luego de una falsa acusación de posesión de estupefacientes y un ir y venir ante dependencias que no los respaldaron, tras lo cual decidió contar su historia.

Keren contó que el hecho se remonta al pasado 16 de noviembre del 2023, cuando recibió la llamada de un número desconocido que venía del plantel de su hijo, donde le pidieron que acudieron a la institución de manera inmediata, sin mayores explicaciones la madre alarmada acudió el CECyTECH19 donde se encontró con un escenario que nunca considero.

Keren relato que al llegar al plantel se encontró con una unidad de policía, por lo que pensó que algo muy malo había ocurrido con su hijo, sin embargo, fue recibida por un ambiente tenso y de preocupación que empeoró en el momento en que le dijeron que su hijo había sido acusado de portar drogas dentro de la institución.

Creyendo que apenas iban a dar inicio a la inspección de sus pertenencias, Keren acepto que iniciarán con el protocolo, sin embargo, las autoridades educativas le informaron que el agente de la Policía Municipal Adrián Vega Lerma, quien es parte del grupo especializado DARE, ya había realizado una inspección al joven.

En la descripción dada por Keren, el menor primero fue inspeccionado en la dirección, sin embargo al no obtener evidencia y al haber recibido de forma anónima un reporte de que la droga se encontraba en la ropa interior del menor, el agente llevó al menor al baño donde se realizó una inspección al desnudo sin la autorización ni presencia de los padres.

La situación molestó profundamente a la señora Ruiz, dado a que las autoridades educativas no hicieron más que una sola llamada de un número desconocido antes de permitir que se llevarán a cabo las inspecciones, sobre todo porque no fue encontrada ninguna prueba de que su hijo tuviera en su posesión ningún tipo de estupefaciente.

Posteriormente a que se explicara que se debieron de seguir los protocolos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a pesar de que ella no hubiera contestado al llamado, le explicaron a la madre que actuaron en base a una denuncia anónima que recibieron con la Orientadora Escolar, Alejandra Beatriz Muñoz por parte de un alumnos compañeros de su hijo.

Keren contó que la orientadora después de haber recibido la denuncia se hizo pasar por un adolescente que buscaba comprar sustancias psicoactivas para obtener evidencias, y se comunicó con un tercer estudiante del plantel, quien le mandó una fotografía en la que presuntamente se observaba una bolsita con el contenido narcótico, asegurando que era del hijo.

Tanto el director Miguel Ángel Murgía Rojas y la subdirectora Edith Alejandra Mendoza Ortega, al ser confrontados por la madre por haber vulnerado los derechos de su hijo, solo aseguraron que se investigaría el asunto, sin embargo, mencionó Keren que el director no parecía tomar en cuenta el estado emocional y psicológico del estudiante por lo que había ocurrido.

La madre se llevó a su hijo a casa tras el incidente, pensando en que la falta de claridad y transparencia por parte de las autoridades escolares con respecto de lo que sucedió, lo que la llevó a iniciar su búsqueda para que las personas involucradas tomarán responsabilidades por sus acciones.

De esta forma, trató en repetidas ocasiones obtener respuestas por parte de las autoridades del plantel sobre el tema, recibiendo negativas, por lo que decidió tomar medidas más drásticas acudiendo a la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) donde presentó una denuncia formal, la cual hasta el momento Keren considera que las respuestas y avances han sido insuficientes.

Luego de casi 6 meses desde que ocurrió este suceso, la señora Ruíz se contactó con la Director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas González, quien en una rueda de prensa reciente informó que el agente que había realizado la inspección corporal al menor se encontraba suspendido de sus funciones mientras se investigaba el caso.

Cabe resaltar que Keren sostuvo una reunión con el jefe de departamento de formación y actualización de docentes, Francisco Javier Jacques Hernández, quien le dijo que en la Secretaría de Educación y Deporte le tenían mucho cariño a los CECyTECH y que era una institución buena y que se le haría la investigación pero que hasta el momento no hay docentes suspendidos.

Keren tomo último recurso meter una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con número 19-2024-0003917, con la intención de que se revise el manejo ético y humano dentro de la institución, así como que se haga justicia y se apliquen las sanciones correspondientes a los involucrados a la violación de los derechos que tuvo su hijo.