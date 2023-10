Madre denuncia a guardería ante la FGE; le entregaron a su bebé de un año golpeado

Una madre de familia, denunció ante la Fiscalía General del Estado, al personal de la Guardería de nombre Kids Care, ubicada en la colonia Las Granjas, luego de que su hijo Kaleb de 1 año de edad, fuera entregado con múltiples lesiones en el rostro, a lo que el personal del lugar, le informó que se había caído de una silla, sin embargo, al solicitar los videos de seguridad del circuito cerrado, le fueron negados y le explicaron que las cámaras no se encontraban funcionando.

“No puede ser posible que una guardería con decenas de niños, esté operando sin cámaras de seguridad, que certeza nos dan a los padres de familia, que tenemos que salir a trabajar y dejar a nuestros hijos en guardería, por eso pido las pruebas para saber que no fue golpeado al interior del lugar” refirió la madre de familia Karime Alejandra García.

La mujer dijo que los hechos ocurrieron hace dos semanas al interior de la guardería en cuestión, sin embargo, al intentar obtener respuestas y más información le fue negada, motivo por el cual acudió a un hospital para que se valoraran las lesiones, a Fiscalía General para que se denunciaran formalmente las lesiones y ante el DIF para obtener un respaldo de alguna autoridad, ya que se trata de un centro de cuidado de menores.

Sin embargo, a pesar de haber acudido a las diferentes instancias, refiere que no obtuvo respuestas de las autoridades, lo que la motivó a interponer una denuncia pública en redes sociales para que se diera a conocer los hechos, donde incluso publicó las fotografías de las lesiones que tenía el menor de edad.

“El mismo día de los hechos, yo acudí a Fiscalía General del Estado, ahí me pidieron ir con un médico para que me diera una evaluación, fui a la Cruz Roja, le hicieron rayos “x” y estaba todo bien, sólo traía el moretón en toda la cara, el sábado di la declaración, el lunes di todo lo que me faltaba y días después me dijeron que la señora había dado su versión y que iba a pagar los gastos médicos, que es algo que no es lo que estoy pidiendo” aseguró.

Karime Alejandra cuestionó el motivo por el cual no le avisaron que el menor de edad se había golpeado de esa manera, ya que no fue hasta la hora de salida, que se lo dieron con el golpe en un lado de la cara, cuando aseguró que debido a la gravedad del asunto se le tendría que haber realizado una valoración o al menos haber avisado a los padres de familia para atender la situación.

“Al final de cuentas en eso vamos, que ella pago el dinero de la atención médica, pero yo ni siquiera pienso ir por él, no estoy acuerdo con eso, si voy por el dinero es como si estuviera de acuerdo, hablé al DIF para que nos ayudaran y hasta ahorita nadie me ha atendido” compartió la madre.

Sobre los hechos, pidió que se esclarezca qué fue lo que ocurrió, toda vez que al momento no ha podido obtener la versión final de los hechos, pues en repetidas ocasiones le han comentado que no sirve el material de vigilancia de la guardería y las autoridades correspondientes no le han brindado la posibilidad de indagar más sobre este caso.