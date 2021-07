Mal manejo de inmuebles de Duarte fue porque se politizó: Domínguez

En relación a los señalamientos que hizo la Auditoría Superior del Estado entorno al mal manejo de la Fiscalía General del Estado sobre los bienes confiscados al ex gobernador César Duarte, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, manifestó que los asuntos de los llamados “expendientes X” han tenido una serie de irregularidades debido a que fueron politizados.

En este sentido comentó que cuando los asuntos se politizan en lugar de darles el seguimiento jurídico que corresponde, surgen consecuencias legales no factibles, en este caso para los objetivos que pudiera buscar el Gobierno del Estado.

Recordó que desde hace tiempo Héctor Hugo Pérez, administrador de los ranchos confiscados al ex gobernador, había planteado la falta de sistemas y procedimientos requeridos para llevar una buena administración de los inmuebles y que la Fiscalía General del Estado no había cumplimentado.

Domínguez Domínguez, comentó que la ASE es el ente fiscalizados y las observaciones que se puedan realizar tienen un fundamento y dichas observaciones que realizaron, se tienen que poner a consideración de la FGE para corregir y aplicar todos esos mecanismos.

Respecto a la extinción de dominio, el priista señaló que por mandato constitucional no se puede aplicar una reforma de manera retroactiva en perjuicio de alguien, por lo que los abogados van a tener que ver que resuelven los tribunales sobre ese tema, puesto que el abogado del ex gobernador, ya presentó argumentos señalando que no se puede aplicar la reforma a la Ley de Extinción de Dominio al ex mandatario, de manera retroactiva.

Por su parte la dirigente estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos, expresó que en este momento lo que la ciudadanía está exigiendo es que se haga justicia, por lo que dijo que tanto el gobierno saliente y el entrante, hagan lo que tengan que hacer para poder ofrecer a los chihuahuenses la justicia que están pidiendo.

“Que realicen lo que se debe para que el ex gobernador rinda cuentas a los chihuahuenses, se ha dado un paso muy importante en Chihuahua con todo un andamiaje institucional, en materia del combate a la corrupción y en donde la Fiscalía Anticorrupción y las actualizaciones que ha hecho el Congreso del Estado, han presentado avances muy importantes”, explicó la lideresa panista.

Reiteró que los ciudadanos exigen rendición de cuentas, sin importar el partido que esté gobernando, por lo que es una obligación de los gobiernos, cumplirle a la ciudadanía en el combate a la corrupción.

Destacó que el ex mandatario debe responder por todo lo que se le ha señalado, y añadió que es evidente que la obra pública que se hizo durante su mandato, no corresponde a todo el endeudamiento que le heredó al estado de Chihuahua.