Malinforman al presidente, César D. no está libre: De la Peña

El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda abordó el tema de la declaración del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre el cambio de medida cautelar girado en torno al exgobernador César Horacio D.J., aclarando que no está libre y que sigue sujeto a un proceso penal.

“Yo lo resumiría en una frase: César Duarte no está libre, César Duarte está sujeto a proceso de acuerdo a lo que está establecido en la legislación mexicana, no es una decisión de un juez, es una disposición del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica que él a cumplido los 24 meses o los dos años que puede estar sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva”, dijo en entrevista.

Ante esto, destacó que la información que le han hecho llegar al presidente en este tema y que él mismo a compartido en las ruedas de prensa "Mañaneras", no es la correcta, sobre todo de la etapa en la que va el actual proceso penal en contra del exmandatario estatal.

“Creo que hay que respetar lo que se dice en la Mañanera, a mi me da la impresión de que se ha mal informado al presidente de la república, respecto de cuál es la situación de este señor que se encuentra sujeto a proceso”, dijo.

De la Peña Grajeda fue cuestionado sobre las recientes declaraciones que el exgobernador Javier Corral Jurado ha expresado en torno a esta situación de César D.J., destacando que pese a que se ostenta como abogado, desconoce algunas cuestiones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Por el lado de Javier Corral, a mí me parece que él, a quien siempre lo he escuchado ostentarse como abogado; me parece que debería no solo de especular respecto de lo que él cree, que alguien interviene o no, sino cuales son las razones por las que un juez puede terminar una decisión o no y yo lo invitaría a que se ponga a leer el código nacional de procedimientos penales, que eso nunca le hace daño a un abogado”, declaró.

El titular de la Secretaría General de Gobierno hizo un llamado a que no se politice la actual situación legal del exgobernador, ya que el proceso ha seguido conforme marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“No pretendamos politizar algo que está sujeto a lo que indica la ley, en este caso el señor Duarte está sujeto no solo a ese procedimiento que lo mantuvo en prisión preventiva por 24 meses en la ciudad de Chihuahua, sino además tiene otras 18 causas, dejemos que la justicia siga su curso y que la justicia haga su curso, no especulemos “, concluyó.