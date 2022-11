Mañana presentarán ante juez a exfiscal detenido por tortura

El Tribunal Superior de Justicia del Estado, dio a conocer que el día martes 22 de noviembre, a las 9:00 horas del día, se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra del extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Francisco G.A. por el delito de tortura.

Durante esta causa penal, se espera que la Fiscalía General del Estado, presente toda la información probatoria que mantienen en contra del ex Fiscal de Derechos Humanos, pues a raíz de una denuncia interpuesta por el delito de tortura, fue que se inició la investigación y se cumplimentó la orden de aprehensión el día 21 de noviembre.

De acuerdo a la primera información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado, el ex Fiscal, habría cometido tortura en contra de varios ex funcionarios que habrían sido detenidos en el Operativo Justicia para Chihuahua, ya que al parecer era la forma de presionarlos para inculpar más personas o al mismo ex Gobernador César Horacio D.J.

La corporación explica que el ex Fiscal, habría cometido actos de crueldad, inhumanos y degradantes, en contra de varias personas, esto durante un periodo comprendido de 2017 a 2018, cuando se desempeñaba como agente del ministerio público, según se dio a conocer en la versión oficial de los hechos.

El día martes, se espera que el Juez de Control, conozca de la investigación que le siguen al ex fiscal, y de igual forma, con toda la información que logren presentar en su contra, se podrá definir el destino del proceso penal, es decir si lo mantienen o no en prisión preventiva por los hechos que le acusan.

Este es el segundo ex funcionario del gobierno de Javier Corral Jurado, que es detenido en un periodo de una semana, pues solo hace un par de días, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, realizó la captura de Araly Cristina Paulina del Rocío L.A. por el delito de peculado, por un presunto desvío cometido cuando laboraba en Comunicación Social de Gobierno del Estado.